扁：興票案資料是國家機器出來的 宋楚瑜應清楚誰發動

2019-11-30 01:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



前總統陳水扁深夜在臉書「新勇哥物語」貼文談到國家機器和親民黨主席宋楚瑜，指2000年的「興票案」裡面沒有「胡說八道」，是他沒有用國家機器追殺宋而已；宋應該很清楚是誰發動興票案，又是誰緊咬不放。扁表示，興票案的資料是從國家機器出來的。

陳水扁臉書內容如下：

「興票案」裡面沒有「胡說八道」，是阿扁沒用國家機器追殺宋楚瑜而已！

第一、檢察官沒有起訴宋楚瑜，不是認定「興票案」不是事實，也不是說興票案的資料「亂七八糟」，更不是說裡面是「胡說八道」。宋楚瑜選省長花5億報1億剩6.2億，3.8億用人頭匯到國外都是事實，只是不構成犯罪。

第二、阿扁當年拿到「興票案」的黑資料，是連戰陣營給的，阿扁無從判斷資料的真偽，也不願被利用來打負面選舉。不是宋楚瑜說的，阿扁不敢打他，是因為曉得裡面是「胡說八道」。

第三、連戰陣營拿到宋楚瑜「興票案」黑資料，當然是從國家機器財政部出來的。國民黨是發動國家機器介入選戰，迫害異己的開基元祖。2000年國民黨用國家機器對宋楚瑜祭出「興票案」，對阿扁則誣陷「彩票案」抹黑阿扁拿到2億元的好處。9年後最高法院才把冒簽阿扁署名的被告判罪定讞。