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【即時短評】凡事無法擋 國會留笑柄

2019-11-29 23:26聯合報 記者林河名

民進黨立院黨團趕在選前強推「反滲透法」草案引發議論。面對民進黨團準備強渡關山，國民黨團昨天揚言「全力奉陪」，今天卻「拒絕背書」未出席院會，讓「反滲透法」草案輕易逕付二讀。民進黨團硬行闖關固然失之強橫，但國民黨團作為最大在野黨竟棄守議場，也難逃譏評。

受香港「反送中」運動及近日所謂「共諜案」影響，民進黨團此際強推「反滲透法」草案，著眼於「民氣可用」，民進黨團幹部甚至對在野黨撂話：到時候社會可以看看是哪些政黨在反對、拖延？

儘管訴求「政治正確」，但「反滲透法」草案內容一經公布，就引發極多質疑，就連最根本的「境外敵對勢力」如何定義也規定模糊，難有共識。事實上，民進黨團強推該案，在程序及實體上都有可議之處。

在程序上，這部屬於「國安層級」的法案，竟然只有民進黨團提出草案，沒有行政院的版本，難道行政機關不在乎新法上路後有窒礙難行之處，甚或引發侵害人民權利的違憲爭議？而距離本屆立院休會僅剩1個月，如此重大的法案，竟然不經委員會初審討論，只能經由朝野協商，就要完成三讀？

如果國民黨團持續「拒絕背書」，不願參與協商，民進黨團若執意完成立法，最後也只能訴諸表決，目前已有爭議的條文，難道僅能依民進黨團版本通過？屆時新法實施，若是動輒入人於罪，豈不後患無窮？

事實上，對民進黨團強推「反滲透法」有意見者，未必反對立法，而是反對草率立法，也反對只有民進黨團一個版本。可惜，「全面執政」的民進黨政府聽不進外界的諫言，最大在野黨也擋不住強行闖關的多數黨。

國民黨團雖擬出「反併吞中華民國法」草案作為反制，內容模倣「反滲透法」草案，不無「以荒謬反制荒謬」的意味，但該草案已被民進黨團批評「比刑法一百條」還可怕，幾可預料會被擋於院會之前，難如國民黨團所願「併案審查」，議事攻防完全落居下風。

雖說政治講求「實力原則」，但當年民進黨僅剩27席立委，在立院擋下多少法案？國民黨如今「凡事無法擋」，只怕留下國會笑柄。

民進黨立院黨團趕在選前強推「反滲透法」草案引發議論，但國民黨團今天「拒絕背書」未...
民進黨立院黨團趕在選前強推「反滲透法」草案引發議論，但國民黨團今天「拒絕背書」未出席院會，只剩民進黨團立委在議場，「反滲透法」草案輕易逕付二讀。 記者許正宏／攝影
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民進黨反滲透法國民黨立法院

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