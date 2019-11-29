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張銘祐競總成立 卓榮泰：選錯人變九二共識、一國兩制

2019-11-29 20:56聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市第十一選區民進黨立委參選人張銘祐今天在新店北新藝術廣場旁舉辦聯合競選總部成立大會，民進黨主席卓榮泰致詞時表示，張銘祐是年輕人，也是自己放在口袋的名單，他指出新店長期都是同一個家族壟斷國會席次，沒有新希望，也向選民懇託給年輕人一個機會，整個黨會陪著張銘祐走向立法院。

卓榮泰表示，之前黨內初選這選區（十一選區）都沒有好人選，後來有人推薦說有個年輕人不錯，才發現張銘祐是自己從今年2、3月就放在口袋的名單，現在才拿出來，現在希望他不只在黨部幫忙，也要走到第一線跟選民接觸。

卓榮泰說，他這幾個月都找年輕人到黨部工作、找年輕人當立委參選人，感謝黨部容忍他用這麼多年輕人，卓榮泰也說跟國民黨比起來，民進黨的不分區立委名單好很多，接下主席以來，他希望做一個改變，去年1124輸了，他開始改造隊伍，要競選連任的都是優秀立委，總統民調持續加溫，這就是黨改造的結果，他們改造不只為了黨，也為了台灣的命運。

桌榮泰表示，1月11日選擇對的人對的黨，台灣民主千秋萬世；選擇錯的人就是九二共識、一國兩制，現在不是不能變香港，是不能輸給香港，香港守護自己的主權，我們要更有勇氣把張銘祐送到國會。新店長期都是同一個家族壟斷國會席次，沒有新希望，民進黨會用負責任的態度，整黨陪著張銘祐走向立法院。

民進黨主席卓榮泰（右）今晚出席張銘祐與蔡英文聯合競選總部成立大會。記者江婉儀／攝...
民進黨主席卓榮泰（右）今晚出席張銘祐與蔡英文聯合競選總部成立大會。記者江婉儀／攝影
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