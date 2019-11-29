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民調的逆襲！吳敦義：加入手機民調 蔡英文才贏賴清德

影／大選如敗請辭？ 吳敦義：評定因素後「該負責要負責」

2019-11-29 17:29聯合報 記者潘姣琪顏凱勗 、MNG台北即時報導

2020總統大選風起雲湧，國民黨主席吳敦義今日接受聯合報「2020政在選」專訪，面對有韓粉表示如果大選落敗，就要離開主席之位表示負責，並且力拱國民黨總統參選人韓國瑜繼位。吳敦義聽聞表示他都沒有意見，大選最重要就是總統、區域立委、不分區立委三張選票，任何人對一樁大事負有權責，那當然就是要看成敗來做決定，那該負責任的，就應該要負責。

由於吳敦義自己列席不分區名單中，被詢問是否當仁不讓，願意擔任立法院長的時候，吳敦義表示如果水到渠成，在113席立院能夠單獨過半，並在同志的鼓勵與支持下，願意嘗試為國家努力。

國民黨主席吳敦義今天接受聯合報「2020政在選」專訪。記者陳聖文攝影
國民黨主席吳敦義今天接受聯合報「2020政在選」專訪。記者陳聖文攝影
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吳敦義國民黨韓國瑜2020選舉

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