影／大選如敗請辭？ 吳敦義：評定因素後「該負責要負責」

相關新聞
蔡英文逛板橋放送所 新北市文化局趁機要1.9億經費2019-11-29 17:05
蔡英文赴警政署務會報 宣示照顧警察「加碼再加碼」2019-11-29 16:59
民調的逆襲！吳敦義：加入手機民調 蔡英文才贏賴清德2019-11-29 16:46
蔡英文批政策常第二天推翻 韓國瑜：她為什麼要抄襲？2019-11-29 15:30
【重磅快評】中共是國家或團體 反滲透法想偷渡什麼？2019-11-29 14:58
甲動！反滲透法逕付二讀 綠闖關成功2019-11-29 14:39
反制！藍祭反併吞法 捍衛中華民國2019-11-29 14:37
綠狂炒芒果乾 藍委嘆不如跑選區2019-11-29 14:35
冷眼集／綠只求勝選 藍不能戰不敢和2019-11-29 14:33
達悟族政院抗議 要求退25億補償金核廢遷出蘭嶼2019-11-29 14:25
影／反滲透法二讀闖關 王定宇：這屆任內全力完成立法2019-11-29 14:10
綠推反滲透法 邱毅：蔡妄想蔡習會 難道自願被滲透？2019-11-29 12:51
反滲透法逕付二讀 郝龍斌：民進黨想控制人民打擊政敵2019-11-29 12:49
中火燃煤量已超量？ 議員籲中市府「不要只打嘴砲」2019-11-29 12:38
批民進黨傲慢 徐永明：反滲透法只做半套2019-11-29 12:13
反滲透法審議 國民黨：不按表決器因綠營會抹紅2019-11-29 11:24
學者指論文有400多個錯字 蔡英文：傳統打字機在所難免2019-11-29 11:21
陳明通快失業了？她呼籲蔡英文不要讓他哭2019-11-29 11:15
國民黨立委不背書 反滲透法逕付二讀闖關成功2019-11-29 10:22
影／黃國昌控李佳芬父盜採砂石 濫權致富2019-11-29 10:05
立院審議中共代理人法案 綠營一早即預占主席台卡位2019-11-29 09:10
綠拚反滲透 藍提「反併吞中華民國法」對衝2019-11-29 09:01
反滲透法今拚逕付二讀 綠委一早甲動卡位議場主席台2019-11-29 08:16
雷倩的感恩節日記：為歷史留記錄、為婦聯爭是非2019-11-29 00:46
中央動土 張景森嗆葉：天啊！他不知台灣、高雄急什麼2019-11-29 00:09
觀察站／地方工程中央開工 選前「插花」為哪樁？2019-11-29 00:06
橋科道路拓寬 中央搶動土 高市府批「急什麼」2019-11-29 00:00
影╱國民黨批林佳龍政策買票 交通部回擊2019-11-28 18:19
蔡正元用去留點名馬英九表態 馬辦：無從回應2019-11-28 17:54
陳學聖攻擊總統學位 總統府譴責：炮製不實資訊意圖誤導抹黑2019-11-28 17:22
橋頭開工槓葉匡時 張景森：天啊！他不知台灣在急什麼2019-11-28 16:56
吉里巴斯是否復交 外交部：持續觀察中2019-11-28 16:53
傳馬對吳用蔡正元不滿 蔡：只要馬或馬辦證實他立刻辭2019-11-28 16:52
張善政對蘇貞昌「住院說」 蘇巧慧：社會就這樣被撕裂2019-11-28 16:17
礦業法最後一哩路 環團籲本會期完成三讀2019-11-28 15:22
卓榮泰台中助選 批韓國瑜「都在講器官」2019-11-28 15:19
藍營不滿強推反滲透法 朝野協商被迫散會2019-11-28 14:33
林佳龍臉書留言批盧秀燕 「女版韓國瑜！」2019-11-28 14:28
反滲透法公聽會 藍綠學者激烈攻防2019-11-28 14:06
熱門文章
批2020大選「史上最荒謬」 韓國瑜跟支持者約定4句通關密語2019-11-29 04:38
前挺韓臉書社團倒戈 批韓國瑜草包將全力支持蔡英文2019-11-29 09:29
影／一局定生死！韓國瑜籲支持者今起一律拒答民調2019-11-28 18:24
韓國瑜呼籲：接到民調電話說「唯一支持蔡英文」2019-11-29 08:53
黃國昌控李佳芬父盜採砂石 朱立倫回嗆：想想自己岳家做的事2019-11-29 12:55
孫大千酸：若講明白不敢辯論 韓國瑜不會為難蔡英文2019-11-29 09:12
黃國昌指控李佳芬家族盜採砂石 韓辦再發3點聲明回應2019-11-28 23:10
選舉到！1工程剪綵7次 官員爽花上百萬 工人最譙這一點2019-11-29 09:00
南韓抗空汙將關14座燃煤電廠 他揭台灣大燒特燒騙國人2019-11-29 07:51
李佳芬家族被指濫權盜採砂石 韓辦：不應上綱韓國瑜2019-11-28 22:49
國民黨立委不背書 反滲透法逕付二讀闖關成功2019-11-29 10:22
出示「公文證據」 黃國昌：韓國瑜為盜採砂石關說2019-11-29 12:55
韓國瑜頻爆失言 高鈺婷用一張圖批「戳中許多人傷口」2019-11-29 10:26
爆韓國瑜關說圈地採砂石 林佳新：黃老師選情危急？2019-11-29 14:08
黃國昌爆：李佳芬家族用濫權手段盜採砂石2019-11-28 20:44
韓國瑜射教育第三箭：45歲以下軍公教警消 出國進修1年2019-11-29 00:52
韓國瑜籲用真實民調翻轉台灣 通關密語就在夜襲歌詞裡2019-11-29 02:09
學者指論文有400多個錯字 蔡英文：傳統打字機在所難免2019-11-29 11:21
林飛帆問韓國瑜可以認真選嗎？網：陳其邁就是這樣輸的2019-11-29 15:57
觀察站／韓逆襲…拒答民調 把恐懼丟給敵人？2019-11-29 00:11
韓國瑜拋教育第三支箭 45歲以下軍公教警消出國進修1年2019-11-28 22:48
巧克力、大帥哥到禿頭諜...國軍馬屁風 內規都擋不住2019-11-29 08:00
李佳芬家族被爆盜採砂石 韓國瑜：總統參選人身分不多說2019-11-29 16:29
不只韓國瑜？王立強投誠報告點名10人也拿到錢2019-11-29 10:49
蔡總統博士論文400多錯字 教授酸：便利貼不夠用2019-11-29 01:06
沈富雄： 國民黨大敗後若不改造 將徹底被邊緣化2019-11-29 12:59
韓國瑜籲民調回答唯一支持蔡英文 林飛帆：為了消痔？2019-11-29 10:00
黃國昌問韓國瑜：濁水溪圈地採砂牟利 有無關說施壓？2019-11-29 11:47
看國民黨不分區立委名單 郭台銘：國民黨到底在傻什麼2019-11-29 15:29
尹立邀館長參加罷韓大遊行 當「我錯了」大隊的大隊長2019-11-28 23:47
總統選舉財產申報 韓國瑜夫妻名下已無不動產2019-11-28 23:21
【即時短評】韓國瑜進大選深水區 非典戰術添變數2019-11-29 10:33
為丈夫傅崐萁輔選 花蓮縣長徐榛蔚遭考紀會申誡2019-11-29 12:41
蔡稱中火已減煤 張善政提數據反嗆：全國燃煤創新高2019-11-28 19:25
民調的逆襲！吳敦義：加入手機民調 蔡英文才贏賴清德2019-11-29 16:46
「國防譯粹」淪蔡英文政績秀場？國防部出來面對了2019-11-29 16:24
秃頭諜爭議軍方陷父子騎驢窘境？ 行政處分一夜逆轉2019-11-29 11:18
影／黃國昌控李佳芬父盜採砂石 濫權致富2019-11-29 10:05
黃國昌控李佳芬家族濫權牟利 韓辦：指控請拿出證據2019-11-29 11:19
民進黨喊全民下架吳斯懷 柯文哲：讓白海豚擱淺較合理2019-11-29 10:48
留言