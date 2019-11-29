【重磅快評】中共是國家或團體 反滲透法想偷渡什麼？

2019-11-29 14:58 聯合報 主筆室



「反滲透法」成功逕付二讀，只要等過一個月冷凍期，以民進黨的立委席次，年底完成立法只是小菜一碟。但其法條粗糙輕率，可能遺禍不淺。最重要的是，此法準備偷渡「兩國論」，已有違憲之虞。

該法將滲透的主體使用了一個曖昧的詞彙叫「境外敵對勢力」，什麼是「勢力」？它是圓是扁、是活的死的？法律上很少使用這種政治語彙，去進行行為規範，當然它還是有定義的，它的定義是：指與我國交戰或武力對峙之國家或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體，亦同。

這裡就出現了兩個東西，一個是「國家」、一個是「團體」，但不論是國家或團體，它說的無非就是中共，起草者很「聰明」，他用「團體」去偷渡「國家」，從而使得「中國」這個「國家」，進入了中華民國的法律體系。

至今為止，中華民國憲法以及其下的法律，都以「一國兩區」規範兩岸的各項關係與事務。無論是「大陸地區」與「自由地區」，或是「大陸地區」對上「台灣地區」，兩岸依舊是「一個中華民國」之內的事情，沒有任何別的「中國」在內這套法律系統裡頭。

現在「反滲透法」草案說，有某個境外勢力可能來滲透我國，而那個勢力就是跟「我國」交戰或武力對峙之「國家」或「團體」，問題來了，這個所謂的「國家」是哪個「國家」？答曰：「中國」，賓果，兩國論入法了。「我國」當然就是「中華民國」，現在出現了另外一個「中國」要來滲透，這不已違憲了嗎？

起草者可能又說，非也非也，這個「國家」不是指「中國」，來滲透的是中共這個「團體」，所以不違憲。但若是這樣，這裡的「國家」是誰？現在還有哪個「國家」要來滲透？金正恩的朝鮮還是普丁的俄羅斯？難道還會是美國、或者日本？所以此法也可以抓被CIA指揮的滲透份子？

很顯然，這個境外敵對勢力定義中「國家」與「團體」，根本是二而一、一而二的同一個東西，所謂「國家」就是「兩國論」中的另一個國家、而「團體」就是曾經被叫過的那個「叛亂團體」，都指的是在北京發號施令的那個政府，但兩者聲東擊西、相互掩護，若強辯此國不是中國，豈非欲蓋彌彰？

除了「兩國論」入法，這個敵對勢力的定義還有一個麻煩，它的第一段定義是：「與我國交戰或武力對峙」的國家或團體，兩岸並未簽署停戰或結束敵對協議，因此仍可稱交戰狀態，但兩岸交戰屬於1949年持續下來的「內戰狀態」，蔡政府埋單嗎？若不埋單，難道是說兩岸並未處於交戰狀態？

它的第二段定義是：「主張採取非和平手段危害我國主權」之國家或團體，但中共現在宣稱要「和平統一」，並沒有「主張」採取非和平手段，所謂「非和平」或「武力」統一，都是在不得已的情況下，那到底中共還算不算此法想要規範的主體？