韓國瑜公布26項國政 打破鐵籠公投 革新與美軍事建案

2019-11-29 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今發表「國家政策白皮書」，由國政顧問團提出二十六項政策，其中教育政策將檢討108年課綱；憲政司法政策將主力打破「鐵籠公投」，預告未來將修正公投法；國防政策聚焦預防戰爭，加強軍人雙語教育；而針對美國已經批准、國內已完成軍事建案等事項，國防政策召集人黃介正表示，未來不會推翻，但會有革新作法。

外交政策有四大方向，包含捍衛主權、發財外交、裡子外交、多交朋友；兩岸政策提出兩岸對話架構、兩岸和平紅利、優化兩岸產業合作等六大政策主張；國防政策有兩大亮點，一短一長，一短為貼近實戰的預防戰爭，一長則為投資軍人、雙語軍校；經濟產業政策則提出建設自由開放的經貿環境、推動生產力4.0等四項政策主張；財政金融政策將以穩健財政支持國家發展，以金融創新帶動產業升級。

農業政策要培育新農民、建設新農村、打造新農業；教育政策包含0-6歲國家幫忙養、檢討108課綱、加強國際及兩岸教育與產學研交流等八大政策主張。教育政策召集人吳清基表示，主張將5歲幼兒的義務教育向下延伸、4歲及3歲免學費、0至3歲設立早期教育研究中心，對於要早期療育的孩子給予照顧。

體育政策包含讓優秀選手出得去，國際賽事進得來，運動產業發大財；文化政策包括超越意識形態、振興庶民文化、開創文化產業新機；原住民政策則有拓展經濟產業，提昇教育質量，完善醫療服務，推動原鄉建設。