綠推反滲透法 邱毅：蔡妄想蔡習會，難道自願被滲透？

2019-11-29 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



大陸環球時報前天公布了「假共諜」王立強在福建法院因詐騙案受審的畫面，新黨不分區立委參選人邱毅提出六點評論，指蔡英文想蔡習會，成了痴心妄想。

邱毅指出，王立強庭審錄影畫面出現，澳大利亞官方也證實申請居留的簽署就是王立強本人，鐵證如山均顯示「王立強就是詐騙慣犯，目前遁逃，是想申請政治庇護的騙子」。然而，蔡英文當局還在炒作，腦殘且居心叵測的綠媒名嘴還在硬抝，這種死皮賴臉的選舉操作已類似於「319槍擊案」重演，其中有幾個現象，他仍必須評論評論：

一是民進黨利用「假共諜案」，順勢推出《反滲透法》，此惡法猶如東廠復辟、警總重生、刑法100條再現，是標準綠色恐怖羅織入罪的惡法，但國民黨幾乎撒手撤防，讓其逕付二讀。

二是蔡英文痴心妄想「蔡習會」，試問民進黨及其側翼不是指大陸是「滲透方」嗎？蔡英文還想「蔡習會」，難道她自願被滲透？

三是蔡英文政府指王立強上缐是港企老板向心，向心夫妻是共諜，來台廣結人脈發展組織。但是，2008年台獨企業奇美和奇美女婿林佳龍即與其有互動關係，並簽署合作備忘錄，那台獨大老許文龍和林佳龍也應該都是「被滲透嫌犯」了？

四是蔡英文的姐夫許丕龍，其他兄姐在大陸皆有投資，賺得盆滿鉢滿，而其中不乏有與向心及大陸軍方接觸頻繁互動密切者，這些人不也都是「被滲透嫌犯」嗎？

五是台獨大老辜寬敏和民進黨金主薛凌家族（在大陸經營陽信銀行），在大陸可説是人脈豐沛呼風喚雨，這些人也應該都是「被滲透嫌犯」？

六是出面指認向心的台獨激進份子高成炎，也曾找蔡正元替他介紹陸企港企老板，投資其地熱發電的大案子，後來還找到了向心，向心一度想投資五億港幣，這麼確鑿的證據，高成炎不也是「被滲透嫌犯」嗎？