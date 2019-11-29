反滲透法逕付二讀 郝龍斌：民進黨想控制人民打擊政敵

2019-11-29 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



在國民黨團拒絕背書下，民進黨團提出的「反滲透法」草案上午在立法院院會順利逕付二讀。國民黨副主席郝龍斌中午在臉書批評，民進黨做法，是要用詐欺犯、假共諜製造國內恐中、反中心理，表面上抵擋外來勢力，事實上想控制人民，打擊政敵。

「民進黨真的是詐騙集團」，郝龍斌認為，民進黨把國家機器變成政黨機器，再把這個政黨機器變成他們選舉機器，變成打擊異己的工具；民進黨所稱的紅色恐怖是假的，綠色恐怖與黑韓產業鏈才是真的，面對這樣的政黨一定要用選票唾棄他們。