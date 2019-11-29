中火燃煤量已超量？ 議員籲中市府「不要只打嘴砲」

中火生煤量大戰持續延燒，民進黨議員黃守達今天在議會呼籲「不要只打嘴砲」，市府若認定中火超燒生煤就直接開罰或處分關廠；民進黨議員陳世凱說，市府不要拿能源議題來操作，改善空氣品質應提出具體作法。台中市府環保局表示，目前中火生煤使用量已超過1104萬公噸，將依法開罰。

民進黨議員黃守達說，如果市府覺得中火汙染空氣，使用的生煤量超過生煤條例規範，應該直接開罰或處分關廠，現在中火操作許可證正在審查，市府也可以直接不同意展延，不要只打嘴砲，卻沒有任何作為。

民進黨議員陳世凱說，市府不要拿能源議題來操作，改善空氣品質應提出具體作法，市府若認為中火違法，應該直接依法處分，甚至要求關廠，但市府也要承擔後續的責任，台中用電會不會短缺？也是市府要負責的。

陳世凱說，盧秀燕市長也要思考，當初喊出「空氣換新」，但空汙不只是中火的問題，市府要提出具體改善空氣品質的做法，不要沒辦法只拿中火開刀。

台中市府環保局指出，生煤自治條例公告日起就己經明確規範中火的生煤削減量與期程，亦即中火生煤使用量必須在109年1月25日前降至1104萬噸以下。市府將嚴格執行，落實生煤生自治條規定，並無10%容許差值。目前中火生煤使用量已超過1104萬公噸，將依規辦理。