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反滲透法審議 國民黨：不按表決器因綠營會抹紅

2019-11-29 11:24攝影中心 記者許正宏／即時報導

國民黨立院黨團王育敏、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆、林為洲等上午召開記者會，推出國民黨版的「反併吞法」，並呼籲朝野一同支持，而對於即將表決的「反滲透法」審議，國民黨：我們在議場按下反對的話，民進黨只會將我們抹紅，所以不會去按表決器。

國民黨立院黨團王育敏（左起）、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆、林為洲等上午召開記者會，推...
國民黨立院黨團王育敏（左起）、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆、林為洲等上午召開記者會，推出國民黨版的「反併吞法」，對於即將表決的「反滲透法」審議，國民黨：我們在議場按下反對的話，民進黨只會將我們抹紅，所以不會去按表決器。記者許正宏／攝影
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國民黨民進黨反滲透法

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