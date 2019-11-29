學者指論文有400多個錯字 蔡英文：傳統打字機在所難免

2019-11-29 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／台北即時報導



立法院教育文化委員會昨召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，聚焦蔡英文總統的博士論文，政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，論文中有400多個錯字，便利貼「貼到都不夠用」。對此，蔡總統今天說，這是一篇35、36年前的論文，那時候都是用傳統打字機，很長的論文裡，有打字的錯誤，其實也在所難免。

立法院教育文化委員會昨召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，由國民黨立委陳學聖主持。蔡英文連任競選辦公室昨表示，陳學聖等部分人士為了選舉上的利益，持續炮製各種不實資訊意圖誤導抹黑，「我們高度遺憾並給予強烈譴責」。

蔡總統今出席活動被這項議題時表示，這是一篇35、36年前的論文，那時候的打字都是用傳統打字機，且是學生自己打字、學生之間相互自己打字，「我們也沒有軟體可以檢測打字的錯誤，論文裡尤其是很長的論文裡，有打字的錯誤，其實也是在所難免」。