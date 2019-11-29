陳明通快失業了？她呼籲蔡英文不要讓他哭

2019-11-29 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



民進黨立院黨團今天在院會提案《反滲透法》草案逕付二讀，國民黨立委缺席，民進黨團仍挾人數優勢、加上時代力量支持逕付二讀，《反滲透法》草案二讀闖關成功、並由民進黨黨團召集協商；新黨不分區立委候選人、律師陳麗玲「提醒」陸委會主委陳明通快要失業了，應該跳出來阻止民進黨通過反滲透法 。

陳麗玲今天投書媒體，從法律構成要件討論民進黨的反滲透法，仔細分析構成要件要通過此法，需要先修憲，並廢除兩岸人民關係條例及陸委會。所以下標題為「別讓陳明通哭！」，我提醒陳明通應該要第一個跳出來，阻止民進黨通過這個反滲透法啊！要不然會失業，主委生涯要GG囉。

陳麗玲投書指出，民進黨宣稱「中共代理人法」不立了，改為「反滲透法」，而且12月會期結束前要逕付二讀，民進黨吃緊弄破碗，這樣的立法品質會貽笑大方。「反滲透法」草案第2條第1項名詞定義「境外敵對勢力：指與我國交戰或武力對峙之國家或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體，亦同。」第2項關於滲透來源指的是「政府及所屬組織、機構或其派遣之人」、「政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。」，還有「前開政府或政黨所涵括之各組織、機構、團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。」

綠營不諱言「境外敵對勢力」指的對象就是「中國」。可是現在無論從《中華民國憲法》及增修條文，或者《兩岸人民關係條例》，兩岸都同屬一個中國，沒有兩個「國家」問題，如果是把對岸政權認定為「團體」，也與國際法的認知及規定不同，然依法律明確性原則，「反滲透法」規範對象只有「國家或團體」，如果不是「國家或團體」，依罪刑法定主義不能擴張解釋予以處罰，意思就是說要通過「反滲透法」得經過3步驟才能完成立法，符合法律訂立原則，才能有效執行處罰。

首先，須將《中華民國憲法》及增修條文關於領土、國家統一等相關文字都刪除，意思就是請民進黨先宣告台灣獨立，否則該法違憲。

其次，依據《兩岸人民關係條例》第1條規定「國家統一前」，對岸是大陸地區，定義是指台灣地區以外之中華民國領土，台灣地區則是指台、澎、金、馬及政府統治權所及之其他地區。很明顯，依本法大陸地區並非本條所規範之「國家或團體」。而且依據修正之《國安法》第2條之1規定「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人為下列行為」，其中也明確區分「外國」、「大陸地區」，更不要說現在有一堆法規都是以「大陸地區」為法規名稱，如果要處罰，恐怕所有條文都需要修正。

最後，還要廢掉大陸委員會，因為根據《大陸委員會組織法》，陸委會標示大陸地區存在，不符此法規定。但廢掉陸委會，陳明通就要失業了。