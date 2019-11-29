【即時短評】韓國瑜進大選深水區 非典戰術添變數

2019-11-29 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



2020總統大選戰線漸次往南推移，藍綠交鋒即將進入深水區！繼中部地區打出漂亮議題戰後，國民黨總統參選人韓國瑜大打非典選戰，祭出拒答民調的奇招，更力拚在雲嘉南地區拉近與蔡英文的差距，戰局仍有一搏的機會。

韓國瑜近來在各家民調中近來並無起色，落後幅度甚至有擴大趨勢，民進黨續打豪宅議題，但效應已趨疲乏，取而代之的共諜案則有接棒之勢，韓國瑜被追著打，氣勢難免受到影響，但連日來中彰投密集踩點並搭配台中市長盧秀燕強攻中火生煤議題，韓陣營有如打了強心針，昨天韓營再使出拒答民調的戰術，使得這場選戰更添變數。

中彰投及雲嘉南都是韓國瑜落後較多的地區，盧秀燕雖沒說要接地方競總主委，但她戰力十足，環保署丟來生煤容許差值的議題，想讓中火多燒一百萬噸生煤，剛好讓盧秀燕逮到切入點，彰投兩地站到同一陣線，韓國瑜、張善政也適時發動攻擊，盧秀燕其實已發揮助攻的角色，接不接總部主委，其實只是形式而已。

韓國瑜一直被民進黨壓著打，在盧秀燕發起攻擊後，中部地區已經起風，韓張如何趁勢攻城掠地，就看後續表現，這種模式也可以複製到其他戰區，才能全面壓制宋楚瑜搶票的能量。

對韓國瑜而言，雲嘉南比中彰投更險峻，選戰進入倒數四十多天，韓國瑜須步步為營，目前雲林縣及嘉義市尚有地方執政奧援，雲林近來爆發土豆大戰，雲林縣長張麗善還到包公廟下跪宣示護農決心，已為韓國瑜衝刺雲嘉南作了議題熱身，她是否能扮演如盧秀燕一般的領頭羊角色，也關係韓國瑜在此區攻勢的成敗。

嘉義縣及台南市則是韓國瑜極度艱困的選區，傳統選戰綁樁動員盛行，韓國瑜必須加強地方立委參選人的連結，翁重鈞、謝龍介等人各有擅長，洪秀柱早在台南暖場，韓國瑜須因地制宜設定議題，讓立委選將增加曝光，並投射到總統選戰上。

韓國瑜向蔡英文叫陣要求舉行政見辯論，現階段確是提高聲量的有效方式，不過，張善政擔任競選搭檔後，國政顧問團的表現沒有以前亮眼，例如學貸免息等搶眼政見都如曇花一現，未來國政顧問團運作必須跟上節奏，韓國瑜才有援援不絕的彈藥。