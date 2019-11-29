綠拚反滲透 藍提「反併吞中華民國法」對衝

2019-11-29 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



民進黨力推「反滲透法」草案，並要在今天院會逕付二讀。據了解，國民黨立法院黨團將提出對案，名為「反併吞中華民國法」草案。該法規定，通謀敵對組織或組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑。

國民黨團在立法說明中指出，近年來無論國內外，對於中華民國主權存在之威脅不斷。不僅境外勢力以各種方式意圖影響選舉、政局及社會秩序，國內外對於中華民國主權觀念，受有心人影響，不斷出現借殼上市及偷換概念等「軟破壞」，實已造成中華民國國家主權及自由民主憲政秩序之嚴重威脅，亟有必要制定本法。

「反併吞中華民國法」草案共15條，包括敵對組織定義、納入刑法外患罪規定，通謀敵對組織的罰則，定義對敵對組織的「資助行為」，其餘如幫助敵對組織破壞社會秩序、干擾選舉等，各有不同程度的處罰。

另外，條文中也規定，負有忠誠義務的公務員，若發表關於破壞國體、竊據國土、以非法之方法變更國憲或其他涉及消滅、併吞、取代中華民國之言論者，處1年以上，7年以下有期徒刑。公務員發表言論，足使他人誤認國號變更者，處5年以下有期徒刑。中華民國總統犯前二項之罪者，應予追究刑事責任。