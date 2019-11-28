辭高雄市長？選黨魁？韓國瑜：假議題 現在不存在

2019-11-28 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜在晚間播出的政論節目中表示，參選黨主席是個假議題；其他來賓追問他選前是否可能辭高雄市長，他回應，「你這個問題很尖銳」、「這是現在不存在的議題」。

韓國瑜說，談參選黨主席目前是個假議題，首先，國民黨7月底全代會已經通過刪除總統兼任黨主席條文；其次，國民黨在這次大選，會大勝大敗還是未定之數；國民黨主席是任期制，現在談這個話對現任主席不尊敬。但最重要的是，國民黨黨員要很清楚，不改革，國民黨這隻股票就要下市了，國民黨一定要改革。

韓國瑜說，國民黨再不改革，死路一條， 關鍵是要博得年輕人認同，他舉出，像是來賓中包括因為批評他而遭到國民黨開除黨籍的親民黨立委參選人李正皓，是優秀的年輕人，不應該讓他離開；社民黨創黨召集人范雲會被民進黨吸引，而列入民進黨不分區，就連共產黨都很重視栽培年輕人，但是這種感覺在國民黨出不來。前主席洪秀柱在台南一直說要窮全黨之力，培養年輕人，

這方面國民黨做得不夠。黨的領導統御、黨中央列寧是結構要不要調整，都要思考。

韓國瑜提到，國民黨要思考，年輕人為什麼要加入國民黨，「我是中壯派，我已經62歲我不好意思講。」