親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜疑雲擾大選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

高以翔父親提前返台 泛淚嘆兒驟逝：太可惜了！

韓粉拒答民調將失真？ 學者：仍可排除

辭高雄市長？選黨魁？韓國瑜：假議題 現在不存在

2019-11-28 22:24聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
分享

國民黨總統參選人韓國瑜在晚間播出的政論節目中表示，參選黨主席是個假議題；其他來賓追問他選前是否可能辭高雄市長，他回應，「你這個問題很尖銳」、「這是現在不存在的議題」。

韓國瑜說，談參選黨主席目前是個假議題，首先，國民黨7月底全代會已經通過刪除總統兼任黨主席條文；其次，國民黨在這次大選，會大勝大敗還是未定之數；國民黨主席是任期制，現在談這個話對現任主席不尊敬。但最重要的是，國民黨黨員要很清楚，不改革，國民黨這隻股票就要下市了，國民黨一定要改革。

韓國瑜說，國民黨再不改革，死路一條， 關鍵是要博得年輕人認同，他舉出，像是來賓中包括因為批評他而遭到國民黨開除黨籍的親民黨立委參選人李正皓，是優秀的年輕人，不應該讓他離開；社民黨創黨召集人范雲會被民進黨吸引，而列入民進黨不分區，就連共產黨都很重視栽培年輕人，但是這種感覺在國民黨出不來。前主席洪秀柱在台南一直說要窮全黨之力，培養年輕人，

這方面國民黨做得不夠。黨的領導統御、黨中央列寧是結構要不要調整，都要思考。

韓國瑜提到，國民黨要思考，年輕人為什麼要加入國民黨，「我是中壯派，我已經62歲我不好意思講。」

【相關閱讀】


‧ 國民黨仍領先？最新「政黨支持度」看這
‧「國政配」緊追「英德配」？最新民調掌握總統選情
‧選舉已到垃圾時間？先看總統候選人「最新當選率」再說吧！

2020選舉總統大選韓國瑜

相關新聞

影／李佳芬回國 不回應新加坡、補稅

2019-11-28 22:06

講話老惹爭議 韓國瑜：會講這些話的人不是冷冰冰的人

2019-11-28 21:28

韓國瑜要選民放心：與朱、侯都有聯繫 這是神聖保衛戰

2019-11-28 22:12

韓國瑜：民進黨像妖怪 內鬥砍斷一隻手隔天又長出來

2019-11-28 21:48

黃國昌爆：李佳芬家族用濫權手段盜採砂石

2019-11-28 20:44

2020總統大選 洪秀柱：草包？韓國瑜是「安全的包！」

2019-11-28 20:46

韓粉拒答民調將失真？ 學者：仍可排除

2019-11-28 20:35

「用癌發電」說挨批 張善政：民進黨廢核才讓燃煤增加

2019-11-28 19:58

韓籲支持者民調拒答 蔡陣營：把崗位工作做好才是正辦

2019-11-28 19:35

張善政挺進小英屏東家鄉 再批高鐵南延是亂灑錢

2019-11-28 19:31

蔡稱中火已減煤 張善政提數據反嗆：全國燃煤創新高

2019-11-28 19:25

宋楚瑜「我現在拜人民」 呼籲跨黨派正視中美貿易戰

2019-11-28 19:22

蔡英文赴岡拜重申顧主權廟 指「民主」絕對可以當飯吃

2019-11-28 18:41

影／保防劇遭影射 韓國瑜：國防部越描越黑令人失望

2019-11-28 18:32

韓國瑜樂意與蔡總統辯論 韓辦：不敢就說聲認輸

2019-11-28 18:27

影／一局定生死！韓國瑜籲支持者今起一律拒答民調

2019-11-28 18:24

小英稱中火燃煤減少 韓辦駁：蔡全國增煤超過370萬噸

2019-11-28 17:21

【重磅快評】綠官在急什麼？官場現形惹難堪

2019-11-28 16:29

韓國瑜張善政發言惹議 朱立倫：降點火才不會得痔瘡

2019-11-28 16:19

反擊空汙諷張善政 蔡英文：口說善言才能帶來善政

2019-11-28 16:06

國民黨有兩種？賴清德：以前要反攻大陸 現在要被統一

2019-11-28 15:53

台南小英競總使用綠電 可來充電並和貓狗互動

2019-11-28 14:28

韓邀請辯論 蔡營：不需隨之起舞

2019-11-28 14:24

冷眼集／蔡對政績自信 何不大方接受土包子挑戰？

2019-11-28 14:23

影／卓榮泰酸北高市長愈來愈像 柯回嗆：傲慢、嫌票多

2019-11-28 14:21

韓國瑜喊大選辯論 蔡英文冷處理

2019-11-28 14:21

韓營質疑蔡閃躲辯論「10月就提過為何蔡不敢回應？」

2019-11-28 14:18

卓榮泰指北高市長愈來愈像 柯：民進黨嫌票多

2019-11-28 14:04

影／張善政「詛咒」蘇揆再住院 羅文嘉斥：他慌了瘋了！

2019-11-28 14:03

影／蔡英文揭匾「厚澤民安」 宮方直斷：2020她當選

2019-11-28 13:51

挺韓還挺宋？徐耀昌：身為國民黨員支持韓不在話下

2019-11-28 13:49

韓國瑜在台南輸15萬票就會贏？ 邱莉莉：國民黨會大輸

2019-11-28 13:45

韓國瑜購宅案 立院經委會12月邀台肥專案報告

2019-11-28 13:29

韓國瑜「痔瘡比喻」惹議 鄧惠文醫生分析：對民調感到坐立難安

2019-11-28 13:24

林飛帆：國民黨如果能有正常候選人 也會是國家之福

2019-11-28 13:20

韓國瑜陣營再喊辯論 蔡陣營：先矯正不老實惡習

2019-11-28 13:01

政院：蘇揆經歷千奇百怪攻擊 不在意張善政發言

2019-11-28 12:54

【即時短評】不正面回應辯論 蔡英文怕土包子揭穿新衣？

2019-11-28 12:49

韓營叫陣總統辯論：不敢辯就明講 施政不堪檢驗就認輸

2019-11-28 12:39
看更多

熱門文章

政戰將級人事異動秒曝光 傳國防部長震怒交查洩密

2019-11-28 02:00

轉貼「王立強」同桌照被偵訊 游盈隆：徐國勇您下令？

2019-11-28 16:04

最新民調／蔡賴領先韓張17.3個百分點 政黨票僅差0.7％

2019-11-28 12:24

民進黨逆轉、親民黨爬升？看六家媒體民調政黨票變化

2019-11-28 13:59

孫大千列小英沒說的十個經濟數據 批蔡自我感覺良好

2019-11-28 08:23

蔡英文論文拼錯400多字 政大教授酸：便利貼貼到不夠用

2019-11-28 10:57

保防劇禿子共諜遭議 憲指部說是真人真事非影射誰

2019-11-28 11:54

影／一局定生死！韓國瑜籲支持者今起一律拒答民調

2019-11-28 18:24

金句拚聲量…韓國瑜一張口 蔡英文苦笑 柯文哲心酸酸

2019-11-28 09:00

韓國瑜「痔瘡比喻」惹議 鄧惠文醫生分析：對民調感到坐立難安

2019-11-28 13:24

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

2019-11-28 10:55

蔡正元叫陣：蔡英文！留下「騙子總統」名號值得嗎？

2019-11-28 04:18

莒光保防劇逮禿諜爆爭議…韓嗆「影射性太強」

2019-11-28 00:07

張善政酸蘇貞昌「住院」 卓榮泰：這是犯大忌

2019-11-28 09:07

韓國瑜自爆常和李佳芬吵架 最近一次因為這件事

2019-11-28 00:29

王立強詐騙受審案影片曝光 韓國瑜以人格擔保自身清白

2019-11-27 22:53

林佳龍臉書留言批盧秀燕 「女版韓國瑜！」

2019-11-28 14:28

超級比一比：憲兵保防劇禿頭共諜 像韓國瑜還是中校？

2019-11-28 13:13

陳水扁分析蔡英文支持率 要超過12年前的馬英九有難度

2019-11-28 09:56

共諜案「騙子變間諜」 王立強詐騙判刑影片曝光

2019-11-28 00:02

【重磅快評】綠官在急什麼？官場現形惹難堪

2019-11-28 16:29

林佳龍反嗆怎知有備忘錄？ 毛嘉慶：不是老共出賣你

2019-11-28 17:22

影／宋楚瑜訪苗栗 前縣長傅學鵬表態力挺

2019-11-28 11:58

黃國昌爆：李佳芬家族用濫權手段盜採砂石

2019-11-28 20:44

直言集／軍人在政黨競爭表態 恐毀民主

2019-11-27 23:53

韓國瑜「造人秘方」曝光 結婚8年無子靠這補品連生3胎

2019-11-28 00:15

要娶韓冰條件曝光 韓國瑜最在乎的是「這個」

2019-11-28 00:01

向心夫婦來台欲購入林口房屋自住 檢調追查金流

2019-11-27 22:39

高人氣前女主播力挺賴品妤 不畏風雨陪同掃街拜票

2019-11-28 15:19

平交道車禍差一秒險死 林佳龍承諾盡量推動鐵路立體化

2019-11-28 08:35

影／保防劇爭議 憲兵：依據真實案例改編 不是影射韓國瑜

2019-11-28 15:40

朱立倫高雄輔選國民黨郭家軍黃韻涵 謝龍介現身相挺

2019-11-28 12:15

肥皂說影射吳怡農 蔡宜芳道歉

2019-11-28 00:00

影射韓國瑜是共諜？ 他指憲兵少了這個動作不要怪別人

2019-11-28 13:04

橋頭開工槓葉匡時 張景森：天啊！他不知台灣在急什麼

2019-11-28 16:56

橋科聯外道路拓寬高市府發包 中央卻搶辦動土典禮？

2019-11-28 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top