宋楚瑜「我現在拜人民」 呼籲跨黨派正視中美貿易戰

親民黨總統參選人宋楚瑜今天到苗栗與地方博感情，引用擔任省長經驗，強調他與其他2名總統參選人不一樣，他不只是到廟裡拜拜，「我現在拜人民」，到地方傾聽意見，並解決問題，他是經濟第一、民生第一，政黨對立放兩邊，並呼籲蔡英文總統正視中美貿易戰可能造成台灣重大經濟影響。

宋楚瑜今天下午全程由無黨籍苗栗縣前縣長傅學鵬陪同，晚間與國民黨苗栗縣長徐耀昌餐敘，苗栗縣議會議長鍾東錦、副議長李文斌等人坐陪， 宋楚瑜在南庄鄉農會與觀光休閒旅宿業者座談，並參訪民宿，宋楚瑜說，他民國42年國小畢業旅行就到南庄鄉獅頭山，省長任內到苗栗83次，南庄就有7次，聽取基層心聲，有問題就直接反映解決。

他表示，台灣多元化發展，2大黨惡鬥、對立，不能充分反應多元的心聲，他最近一路走來，不只是苗栗，觀光產業、技職教育，尤其是苗栗財政困難，過去省政府運用統籌分配款，幫地方解決問題，省府廢掉後機制出現瓶頸，其他2名總統參選人都拜廟，他不只是拜廟，現在拜的是人民，他要傾聽好好幫忙解決。

宋楚瑜受訪指出，美國總統川普正式簽署「香港人權與民主法案」，引發對岸強烈質疑、對撞，對台灣出口、大陸台商、台灣股市、匯市，都會造成重大影響，特別是如果大陸採取激烈的人民幣貶值，這是非常嚴肅問題，他已二次非常正式公開提醒，呼籲執政黨，蔡英文總統必須趕快召集中央銀行、財政單位對金融管理研議，跨黨派一起共同思考回應。