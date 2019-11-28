蔡正元用去留點名馬英九表態 馬辦：無從回應

2019-11-28 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



國民黨義務副秘書長蔡正元今天在臉書發文表示，有媒體報導，國民黨主席吳敦義找他擔任黨的「義務職副秘書長」，前總統馬英九很不高興，報導還稱，為了國民黨的未來，有蔡正元在，馬英九決不挺吳敦義。

蔡正元在臉書公開聲明，只要馬英九或馬辦公開證實這則新聞報導，他立刻辭去什麼「義務副秘書長」這個東西。

針對蔡正元的叫陣，馬前總統辦公室表示，馬英九辭去黨主席後，即不過問也不干預黨務人事，「對於相關報導無從回應」。