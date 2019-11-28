橋頭開工槓葉匡時 張景森：天啊！他不知台灣在急什麼

2019-11-28 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



高雄橋頭科學園區友情路拓寬工程今天下午舉辦動土典禮，高雄市副市長葉匡時昨晚批評「不知道中央在急什麼？這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎」，質疑這個工程由高雄市承辦並發包，「中央怎麼個開工法呢？」行政院政務委員張景森今天主持開工，並在臉書回擊：「天啊！他居然不知道台灣和高雄現在在急什麼！」

張景森在限定好友瀏覽的臉書貼文表示，「今天來主持橋頭科學園區友情路動工儀式，這工程是科學園區的一部分，中央出錢、地方執行」，完工之後，有了通暢的連外道路，後續區段徵收和廠商建廠才能夠順利進行。

「本來是高高興興的一件喜事，日期早就訂了，中央和地方都很期待。」張景森說：「誰知道高雄市政府一位副市長昨天晚上突然貼FB，杯葛動工，說要選個黃道吉日再來辦動工。還責問中央説：『不知道中央在急什麼』？」

「天啊！他居然不知道台灣和高雄現在在急什麼！」張景森表示，「現在有6、7千億回台的投資正等著土地要建廠，你的工程都已經發包，還不趕快動工，開發延宕的話，這些投資很快就會放棄高雄，跑到其他地區或國家，你高雄還要發什麼大財？」

張景森一度寫到：「有睡到中午自然醒的市長，難怪有看黃曆上班的副市長!！天佑高雄！」但該文經過多次編輯，取消這段文字。

這項開工儀式，原定由行政院副院長陳其邁主持，但今天上午，行政院臨時通知：「陳副院長原訂今（28）日13：30出席『橋頭科學園區友情路拓寬工程動土典禮』，因副院長另有行程，因此原行程取消，特此通知，造成不便敬請見諒。」