傳馬對吳用蔡正元不滿 蔡：只要馬或馬辦證實他立刻辭

2019-11-28 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北即時報導



國民黨前立委蔡正元。 本報系資料照 分享 facebook

邱毅日前指自己在國民黨不分區落馬，是因為馬英九臨時要求將陳以信、車宜靜列入不分區名單，引發馬英九辦公室強烈駁斥，發聲明稱邱毅所言子虛烏有絕非事實，甚至不排除對邱毅採取法律行動，國民黨也發聲明澄清，車宜靜並非由馬英九推薦，風波才告一段落。

但近日《新新聞》周刊引用知情人士說法指出，除國民黨趕緊發聲明幫馬澄清，吳敦義甚至親自向馬英九解釋，就是怕馬誤會他想要把不分區提名爭議栽贓給馬。最後，馬英九接受了吳的說明，可是吳敦義又任用了和馬英九關係不好的蔡正元擔任黨義務職副秘書長，馬還是心存芥蒂。親馬人士直言，如果再有任何惡意攻擊，馬為了國民黨的未來，就不會和吳再站在同一條線上。

蔡正元稍早在臉書貼文說，有媒體報導吳敦義找蔡正元擔任國民黨的「義務職副秘書長」，馬英九很不高興。報導稱為了國民黨的未來有蔡正元在，馬英九決不挺吳敦義。

他說，他蔡正元公開聲明，只要馬英九或馬辦公開證實，這則新聞報導，蔡正元立刻辭去什麼「義務副秘書長」這個東西。