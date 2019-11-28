親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜疑雲擾大選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
U人物／藍慶中
政治
軍事
綜合

北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

韓國瑜張善政發言惹議 朱立倫：降點火才不會得痔瘡

2019-11-28 16:19聯合報 記者蔡容喬／即時報導

前新北市長朱立倫今下午到高雄鳳山為第七選區國民黨立委參選人李雅靜輔選，針對國民黨正副總統候選人接連失言，媒體問他是否擔心會影響選情？朱立倫說，台灣選舉還是要回歸正軌，大家多談政策，可能最近大家火氣比較大，一方面被抹紅、抹黑，又一方面很多攻擊，「要降點火，才不會得痔瘡！」

朱立倫先到李雅靜競選總部，兩人隨後轉往600公尺外的鳳儀書院，停留半個多小時悠閒參觀，暢談台灣歷史，還大拍網美照。朱立倫說，希望透過這樣方式讓朋友了解在地文化特色，很多朋友看了候應該也會想來鳳儀書院看看，成為網美景點。

朱立倫隨後前往文化路一家咖啡店與青年朋友及鳳山國際青年商會成員座談，針對有名嘴預估韓國瑜只能拿到450萬票，朱立倫受訪時說，「選舉對各方陣營來講，只有勝選方程式，沒有敗選模式，現在就在說自己可能輸多少，一定會打擊士氣，絕對影響選情。」

朱立倫表示，對國民黨來說，一定是全力爭取最後勝選，只要肯團結，能減少敵人、增加朋友，最後還是能增加勝選的機會，對於名嘴的預估不能接受、也不會當真。「選舉還有45天，選舉就跟棒球賽一樣，現在進入7局剛結束，還有2局，一定是拚到最後一局、最後一球，一定是追求最後的勝利」。

朱立倫問青年朋友說，有沒有看到他最近與立委顏寬恆合拍《聽海》MV？他幽默表示「你們不要笑我，那不是我唱的這樣，是被顏寬恆害的」。有在座年輕人說，朱市長看起來比電視上年輕，他則自嘲「電視跟我有仇！」朱立倫說，自己的幕僚有許多都是6、7、8年級生，因此他也特別了解年輕人想法。

前新北市長朱立倫（右二）今下午到高雄鳳山為國民黨高雄第七選區參選人李雅靜（左）輔...
前新北市長朱立倫（右二）今下午到高雄鳳山為國民黨高雄第七選區參選人李雅靜（左）輔選，到咖啡店與青年朋友座談。記者蔡容喬／攝影
分享
前新北市長朱立倫（右）今下午到高雄鳳山為國民黨高雄第七選區參選人李雅靜（左）輔選...
前新北市長朱立倫（右）今下午到高雄鳳山為國民黨高雄第七選區參選人李雅靜（左）輔選，兩人在鳳儀書院悠閒暢談台灣歷史，還大拍網美照。記者蔡容喬／攝影
分享
前新北市長朱立倫（右）今下午到高雄鳳山為國民黨高雄第七選區參選人李雅靜（左）輔選...
前新北市長朱立倫（右）今下午到高雄鳳山為國民黨高雄第七選區參選人李雅靜（左）輔選，兩人在鳳儀書院悠閒暢談台灣歷史，還大拍網美照。記者蔡容喬／攝影
分享

朱立倫青年

相關新聞

卓榮泰台中助選 批韓國瑜「都在講器官」

2019-11-28 15:19

反擊空汙諷張善政 蔡英文：口說善言才能帶來善政

2019-11-28 16:06

礦業法最後一哩路 環團籲本會期完成三讀

2019-11-28 15:22

藍營不滿強推反滲透法 朝野協商被迫散會

2019-11-28 14:33

林佳龍臉書留言批盧秀燕 「女版韓國瑜！」

2019-11-28 14:28

反滲透法公聽會 藍綠學者激烈攻防

2019-11-28 14:06

綠強推反滲透法 藍：政治詐騙再現

2019-11-28 14:05

吳育昇：反民主修法 不利綠選舉

2019-11-28 14:04

蔡英文打南台灣科技廊帶經濟牌 喊話：可讓兒女回來了

2019-11-28 13:25

綠學者：若修反滲透法民進黨會選輸 就輸吧！

2019-11-28 13:16

川普簽署香港法案 蔡總統：民主路不孤單

2019-11-28 13:13

影╱反滲透法公聽會 陳以信：倉促立法抹紅國民黨

2019-11-28 13:07

張善政「住院說」後 政院公布蘇貞昌院會影片

2019-11-28 13:05

韓國瑜陣營再喊辯論 蔡陣營：先矯正不老實惡習

2019-11-28 13:01

陸委會支持反滲透法：處敵對勢力最前線 尊重立院審查

2019-11-28 13:00

中央批橋科道路延宕？高市府：不為拚業績罔顧施工品質

2019-11-28 12:50

賴清德洪慈庸到后里鎮安宮參拜 賴：來這裡拜的都當選

2019-11-28 12:48

中央搶辦動工惹怒高雄市 王鴻薇：民進黨作秀搶功勞

2019-11-28 12:47

韓國瑜叫陣辯論 蔡英文陣營要韓張先矯正說粗話習慣

2019-11-28 12:36

反滲透法等於東廠復辟？羅文嘉批吳敦義：別只想當院長

2019-11-28 12:21

川普簽署香港法案 外交部：人權自由與民主是普世價值

2019-11-28 12:20

民進黨第二波文宣小物推出面膜 再打「保台牌」

2019-11-28 12:17

褒揚條例大翻修 「發揚中華文化」不列入褒揚標準了

2019-11-28 12:13

新北議會藍黨團開第二槍 要公投綁大選

2019-11-28 12:11

林佳龍強推軌道建設引反彈 前交部官員批不如威權時期

2019-11-28 12:08

川普簽署香港人權法案 卓榮泰：敬佩與感謝

2019-11-28 12:03

因應新南向政策 農委會說農業專員下個派駐點是這

2019-11-28 11:56

台灣人民共產黨槓王定宇 批台南市府率先實施一國兩制

2019-11-28 11:46

兩岸教育交流需事先報備 行政院：絕非綠色恐怖

2019-11-28 11:43

「學姐吸肥宅票」物化女性？柯文哲：民進黨搞文字獄

2019-11-28 11:42

雲林藍營拚勝選 張嘉郡、謝淑亞聯合發表農業政見

2019-11-28 11:37

吳敦義批反滲透法東廠復辟 羅文嘉：毫無國家安全觀念

2019-11-28 11:31

影／幫蘇貞昌配藥遭質疑 賴清德：只是提供營養品非開藥

2019-11-28 11:29

影／反滲透法逕付二讀？ 藍酸：小英的選情有那麼差嗎

2019-11-28 11:27

張善政酸蘇貞昌失言？羅文嘉：印象中他是謙謙君子

2019-11-28 11:24

故宮審預算夾帶廠商檢討報告 送立委時間不一大小眼

2019-11-28 11:17

反滲透法二讀前 公聽會正反面意見交流

2019-11-28 11:14

反滲透法明可望逕付二讀 親民黨：政院也應提版本

2019-11-28 11:14

前台灣省主席接義民廟董事長 林光華強調：移交透明化

2019-11-28 11:05
看更多

熱門文章

「館長」宣佈退休放棄格鬥 國軍訓練也不做了

2019-11-27 17:04

陸媒公布「假共諜」王立強在陸詐騙案受審畫面

2019-11-27 20:51

政戰將級人事異動秒曝光 傳國防部長震怒交查洩密

2019-11-28 02:00

最新民調／蔡賴領先韓張17.3個百分點 政黨票僅差0.7％

2019-11-28 12:24

孫大千列小英沒說的十個經濟數據 批蔡自我感覺良好

2019-11-28 08:23

保防劇禿子共諜遭議 憲指部說是真人真事非影射誰

2019-11-28 11:54

蔡英文論文拼錯400多字 政大教授酸：便利貼貼到不夠用

2019-11-28 10:57

金句拚聲量…韓國瑜一張口 蔡英文苦笑 柯文哲心酸酸

2019-11-28 09:00

蔡正元叫陣：蔡英文！留下「騙子總統」名號值得嗎？

2019-11-28 04:18

張善政酸蘇貞昌「住院」 卓榮泰：這是犯大忌

2019-11-28 09:07

莒光保防劇逮禿諜爆爭議…韓嗆「影射性太強」

2019-11-28 00:07

韓國瑜自爆常和李佳芬吵架 最近一次因為這件事

2019-11-28 00:29

獨／捕獲野生韓國瑜 跟隨扈大啖平民美食羅東肉羹番

2019-11-27 20:28

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

2019-11-28 10:55

王立強詐騙受審案影片曝光 韓國瑜以人格擔保自身清白

2019-11-27 22:53

民進黨逆轉、親民黨爬升？看六家媒體民調政黨票變化

2019-11-28 13:59

韓國瑜「痔瘡比喻」惹議 鄧惠文醫生分析：對民調感到坐立難安

2019-11-28 13:24

憲指部否認保防劇影射韓國瑜 藍委：那為何刪圖？

2019-11-27 17:50

陳學聖明開公聽會咬小英論文 總統府抨擊「令人不齒」

2019-11-27 16:33

王立強受審畫面曝光 蔡正元：王牌大賤諜把戲太爛了！

2019-11-27 22:28

國台辦指共諜案政治操作？蔡英文：奇怪了

2019-11-27 16:28

陳水扁分析蔡英文支持率 要超過12年前的馬英九有難度

2019-11-28 09:56

海巡百噸新艇下水 改採德國MTU高速主機

2019-11-27 16:54

巴拿馬前總統獲北京金援與台斷交？外交部：不意外

2019-11-27 19:54

共諜案「騙子變間諜」 王立強詐騙判刑影片曝光

2019-11-28 00:02

傅崐萁競選總部成立 妻子徐榛蔚不畏黨紀處分站台力挺

2019-11-27 19:42

民進黨拍板屏南只挺蘇震清 鄭朝明：特定家族實力驚人

2019-11-27 17:59

超級比一比：憲兵保防劇禿頭共諜 像韓國瑜還是中校？

2019-11-28 13:13

謝龍介：韓國瑜在台南輸15萬票內就會贏

2019-11-27 17:37

直言集／軍人在政黨競爭表態 恐毀民主

2019-11-27 23:53

影／爆韓國瑜選總統原因 張善政：繼續當市長要什麼沒什麼

2019-11-27 16:34

館長再宣稱放棄代訓國軍計劃 國防部：尊重他說法

2019-11-27 22:28

韓國瑜「造人秘方」曝光 結婚8年無子靠這補品連生3胎

2019-11-28 00:15

蔡總統論文公聽會 陳學聖：多元辯論請收看

2019-11-27 20:31

要娶韓冰條件曝光 韓國瑜最在乎的是「這個」

2019-11-28 00:01

蘇震清快訊放送 綠營中常會支持屏東2席現任立委

2019-11-27 17:47

保防劇壓制藍衫禿頭男 學者恭喜老韓將獲更多同情票

2019-11-27 21:13

影／宋楚瑜訪苗栗 前縣長傅學鵬表態力挺

2019-11-28 11:58

向心夫婦來台欲購入林口房屋自住 檢調追查金流

2019-11-27 22:39

李佳芬逃漏稅？韓辦反批蔡瀛南 蔡辦：發言前先google

2019-11-27 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top