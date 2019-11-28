韓國瑜張善政發言惹議 朱立倫：降點火才不會得痔瘡

2019-11-28 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



前新北市長朱立倫今下午到高雄鳳山為第七選區國民黨立委參選人李雅靜輔選，針對國民黨正副總統候選人接連失言，媒體問他是否擔心會影響選情？朱立倫說，台灣選舉還是要回歸正軌，大家多談政策，可能最近大家火氣比較大，一方面被抹紅、抹黑，又一方面很多攻擊，「要降點火，才不會得痔瘡！」

朱立倫先到李雅靜競選總部，兩人隨後轉往600公尺外的鳳儀書院，停留半個多小時悠閒參觀，暢談台灣歷史，還大拍網美照。朱立倫說，希望透過這樣方式讓朋友了解在地文化特色，很多朋友看了候應該也會想來鳳儀書院看看，成為網美景點。

朱立倫隨後前往文化路一家咖啡店與青年朋友及鳳山國際青年商會成員座談，針對有名嘴預估韓國瑜只能拿到450萬票，朱立倫受訪時說，「選舉對各方陣營來講，只有勝選方程式，沒有敗選模式，現在就在說自己可能輸多少，一定會打擊士氣，絕對影響選情。」

朱立倫表示，對國民黨來說，一定是全力爭取最後勝選，只要肯團結，能減少敵人、增加朋友，最後還是能增加勝選的機會，對於名嘴的預估不能接受、也不會當真。「選舉還有45天，選舉就跟棒球賽一樣，現在進入7局剛結束，還有2局，一定是拚到最後一局、最後一球，一定是追求最後的勝利」。