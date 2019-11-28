親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜疑雲擾大選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
U人物／藍慶中
政治
軍事
綜合

北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

礦業法最後一哩路 環團籲本會期完成三讀

2019-11-28 15:22聯合報 記者蔡晉宇／台北即時報導

立法院會期即將結束，諸多法案尚待協商。地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會等環團今天在立法院舉行記者會，呼籲民進黨團針對「礦業法」應盡速完成協商，進行三讀，並呼籲執政黨不能再無視民意，應盡速落實政治承諾；但今天下午原先排定「礦業法」在內的朝野協商，因國、親黨團未出席而被迫散會。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，「礦業法」目前有共識的條文已超過9成，僅剩少部分條文待凝聚共識，主要是針對現有礦場必須被加強管理、礦場與聚落是否應拉出一定範圍的討論。黃靖庭說，再排定一次協商就有機會將全部條文達成共識，呼籲立法院長蘇嘉全不只將礦業法協商排入議程，還要能真正完成礦業法修正草案的三讀程序，以回應要求礦業改革的民意。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，礦業法前後歷經跨黨派立委努力了快三年，盼蘇嘉全盡快進入實質條文協商，且務必讓礦業法能在本會期順利通過，以落實總統蔡英文與執政黨對礦業改革的承諾。

立法院朝野黨團今天下午將原先排定，針對停會時間與後續排審法案進行協商，「礦業法部分條文修正草案」也列在協商議案中，但由於國民黨團、親民黨團皆未出席，蘇嘉全最後宣布散會。

環保團體呼籲，立法院務必要在本會期三讀「礦業法」。 本報系資料照
環保團體呼籲，立法院務必要在本會期三讀「礦業法」。 本報系資料照
分享

礦業法立法院蘇嘉全

相關新聞

張善政對蘇貞昌「住院說」 蘇巧慧：社會就這樣被撕裂

2019-11-28 16:17

卓榮泰台中助選 批韓國瑜「都在講器官」

2019-11-28 15:19

韓國瑜張善政發言惹議 朱立倫：降點火才不會得痔瘡

2019-11-28 16:19

反擊空汙諷張善政 蔡英文：口說善言才能帶來善政

2019-11-28 16:06

藍營不滿強推反滲透法 朝野協商被迫散會

2019-11-28 14:33

林佳龍臉書留言批盧秀燕 「女版韓國瑜！」

2019-11-28 14:28

反滲透法公聽會 藍綠學者激烈攻防

2019-11-28 14:06

綠強推反滲透法 藍：政治詐騙再現

2019-11-28 14:05

吳育昇：反民主修法 不利綠選舉

2019-11-28 14:04

蔡英文打南台灣科技廊帶經濟牌 喊話：可讓兒女回來了

2019-11-28 13:25

綠學者：若修反滲透法民進黨會選輸 就輸吧！

2019-11-28 13:16

川普簽署香港法案 蔡總統：民主路不孤單

2019-11-28 13:13

影╱反滲透法公聽會 陳以信：倉促立法抹紅國民黨

2019-11-28 13:07

張善政「住院說」後 政院公布蘇貞昌院會影片

2019-11-28 13:05

韓國瑜陣營再喊辯論 蔡陣營：先矯正不老實惡習

2019-11-28 13:01

陸委會支持反滲透法：處敵對勢力最前線 尊重立院審查

2019-11-28 13:00

中央批橋科道路延宕？高市府：不為拚業績罔顧施工品質

2019-11-28 12:50

賴清德洪慈庸到后里鎮安宮參拜 賴：來這裡拜的都當選

2019-11-28 12:48

中央搶辦動工惹怒高雄市 王鴻薇：民進黨作秀搶功勞

2019-11-28 12:47

韓國瑜叫陣辯論 蔡英文陣營要韓張先矯正說粗話習慣

2019-11-28 12:36

反滲透法等於東廠復辟？羅文嘉批吳敦義：別只想當院長

2019-11-28 12:21

川普簽署香港法案 外交部：人權自由與民主是普世價值

2019-11-28 12:20

民進黨第二波文宣小物推出面膜 再打「保台牌」

2019-11-28 12:17

褒揚條例大翻修 「發揚中華文化」不列入褒揚標準了

2019-11-28 12:13

新北議會藍黨團開第二槍 要公投綁大選

2019-11-28 12:11

林佳龍強推軌道建設引反彈 前交部官員批不如威權時期

2019-11-28 12:08

川普簽署香港人權法案 卓榮泰：敬佩與感謝

2019-11-28 12:03

因應新南向政策 農委會說農業專員下個派駐點是這

2019-11-28 11:56

台灣人民共產黨槓王定宇 批台南市府率先實施一國兩制

2019-11-28 11:46

兩岸教育交流需事先報備 行政院：絕非綠色恐怖

2019-11-28 11:43

「學姐吸肥宅票」物化女性？柯文哲：民進黨搞文字獄

2019-11-28 11:42

雲林藍營拚勝選 張嘉郡、謝淑亞聯合發表農業政見

2019-11-28 11:37

吳敦義批反滲透法東廠復辟 羅文嘉：毫無國家安全觀念

2019-11-28 11:31

影／幫蘇貞昌配藥遭質疑 賴清德：只是提供營養品非開藥

2019-11-28 11:29

影／反滲透法逕付二讀？ 藍酸：小英的選情有那麼差嗎

2019-11-28 11:27

張善政酸蘇貞昌失言？羅文嘉：印象中他是謙謙君子

2019-11-28 11:24

故宮審預算夾帶廠商檢討報告 送立委時間不一大小眼

2019-11-28 11:17

反滲透法二讀前 公聽會正反面意見交流

2019-11-28 11:14

反滲透法明可望逕付二讀 親民黨：政院也應提版本

2019-11-28 11:14
看更多

熱門文章

「館長」宣佈退休放棄格鬥 國軍訓練也不做了

2019-11-27 17:04

陸媒公布「假共諜」王立強在陸詐騙案受審畫面

2019-11-27 20:51

政戰將級人事異動秒曝光 傳國防部長震怒交查洩密

2019-11-28 02:00

最新民調／蔡賴領先韓張17.3個百分點 政黨票僅差0.7％

2019-11-28 12:24

孫大千列小英沒說的十個經濟數據 批蔡自我感覺良好

2019-11-28 08:23

保防劇禿子共諜遭議 憲指部說是真人真事非影射誰

2019-11-28 11:54

蔡英文論文拼錯400多字 政大教授酸：便利貼貼到不夠用

2019-11-28 10:57

金句拚聲量…韓國瑜一張口 蔡英文苦笑 柯文哲心酸酸

2019-11-28 09:00

蔡正元叫陣：蔡英文！留下「騙子總統」名號值得嗎？

2019-11-28 04:18

張善政酸蘇貞昌「住院」 卓榮泰：這是犯大忌

2019-11-28 09:07

莒光保防劇逮禿諜爆爭議…韓嗆「影射性太強」

2019-11-28 00:07

韓國瑜自爆常和李佳芬吵架 最近一次因為這件事

2019-11-28 00:29

獨／捕獲野生韓國瑜 跟隨扈大啖平民美食羅東肉羹番

2019-11-27 20:28

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

2019-11-28 10:55

民進黨逆轉、親民黨爬升？看六家媒體民調政黨票變化

2019-11-28 13:59

王立強詐騙受審案影片曝光 韓國瑜以人格擔保自身清白

2019-11-27 22:53

韓國瑜「痔瘡比喻」惹議 鄧惠文醫生分析：對民調感到坐立難安

2019-11-28 13:24

憲指部否認保防劇影射韓國瑜 藍委：那為何刪圖？

2019-11-27 17:50

陳學聖明開公聽會咬小英論文 總統府抨擊「令人不齒」

2019-11-27 16:33

王立強受審畫面曝光 蔡正元：王牌大賤諜把戲太爛了！

2019-11-27 22:28

國台辦指共諜案政治操作？蔡英文：奇怪了

2019-11-27 16:28

陳水扁分析蔡英文支持率 要超過12年前的馬英九有難度

2019-11-28 09:56

海巡百噸新艇下水 改採德國MTU高速主機

2019-11-27 16:54

巴拿馬前總統獲北京金援與台斷交？外交部：不意外

2019-11-27 19:54

共諜案「騙子變間諜」 王立強詐騙判刑影片曝光

2019-11-28 00:02

傅崐萁競選總部成立 妻子徐榛蔚不畏黨紀處分站台力挺

2019-11-27 19:42

民進黨拍板屏南只挺蘇震清 鄭朝明：特定家族實力驚人

2019-11-27 17:59

超級比一比：憲兵保防劇禿頭共諜 像韓國瑜還是中校？

2019-11-28 13:13

謝龍介：韓國瑜在台南輸15萬票內就會贏

2019-11-27 17:37

直言集／軍人在政黨競爭表態 恐毀民主

2019-11-27 23:53

影／爆韓國瑜選總統原因 張善政：繼續當市長要什麼沒什麼

2019-11-27 16:34

館長再宣稱放棄代訓國軍計劃 國防部：尊重他說法

2019-11-27 22:28

韓國瑜「造人秘方」曝光 結婚8年無子靠這補品連生3胎

2019-11-28 00:15

蔡總統論文公聽會 陳學聖：多元辯論請收看

2019-11-27 20:31

要娶韓冰條件曝光 韓國瑜最在乎的是「這個」

2019-11-28 00:01

蘇震清快訊放送 綠營中常會支持屏東2席現任立委

2019-11-27 17:47

保防劇壓制藍衫禿頭男 學者恭喜老韓將獲更多同情票

2019-11-27 21:13

影／宋楚瑜訪苗栗 前縣長傅學鵬表態力挺

2019-11-28 11:58

向心夫婦來台欲購入林口房屋自住 檢調追查金流

2019-11-27 22:39

李佳芬逃漏稅？韓辦反批蔡瀛南 蔡辦：發言前先google

2019-11-27 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top