礦業法最後一哩路 環團籲本會期完成三讀

2019-11-28 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



立法院會期即將結束，諸多法案尚待協商。地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會等環團今天在立法院舉行記者會，呼籲民進黨團針對「礦業法」應盡速完成協商，進行三讀，並呼籲執政黨不能再無視民意，應盡速落實政治承諾；但今天下午原先排定「礦業法」在內的朝野協商，因國、親黨團未出席而被迫散會。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，「礦業法」目前有共識的條文已超過9成，僅剩少部分條文待凝聚共識，主要是針對現有礦場必須被加強管理、礦場與聚落是否應拉出一定範圍的討論。黃靖庭說，再排定一次協商就有機會將全部條文達成共識，呼籲立法院長蘇嘉全不只將礦業法協商排入議程，還要能真正完成礦業法修正草案的三讀程序，以回應要求礦業改革的民意。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，礦業法前後歷經跨黨派立委努力了快三年，盼蘇嘉全盡快進入實質條文協商，且務必讓礦業法能在本會期順利通過，以落實總統蔡英文與執政黨對礦業改革的承諾。