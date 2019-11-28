林佳龍臉書留言批盧秀燕 「女版韓國瑜！」

2019-11-28 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市長盧秀燕與經濟部、台電針對中火過招，民進黨議員黃守達在臉書呼籲「停止嘴砲」，如果市府認定中火超燒生煤就直接開罰、關廠。交通部長林佳龍在黃的貼文下留言「女版韓國瑜！都是別人的錯」。台中市新聞局長黃國瑋說，環保議題不該成為政治或選舉議題，市府依照林佳龍前市長任內通過的生煤條例把關，反而遭到質疑，相信民眾自有公斷。

台中市政府與中央針對中火議題來回過招，環保署近日發文強調「中火生煤量得有10%容許誤差」，盧秀燕高分貝反擊「中火要多燒110萬公噸沒得商量」。台中市環保局堅持依照台中市生煤條例，中火明年1月25日前生煤量不能超過1104萬公噸，但台電認為應從明年開始、而且依許可量減4成為1260萬公噸。

民進黨議員黃守達在臉書發文，如果盧市長認為中火超燒生煤，應該直接開罰甚至關廠，而不是放話、放消息，中火10張操作許可證正在申請展延，中市府可以決定要不要同意展延，這不是中央能決定的。

黃守達說，如果市府認為中火違規，應該直接開罰或祭出關廠處分，許可證展延與否也是市府決定的，建議盧市府不要再放話、打嘴砲，應該直接依法處分，並承擔後續的責任。

這則貼文釣出前市長林佳龍留言，林佳龍說「總結女版韓國瑜：千錯萬錯都是別人的錯、怪東怪西就是不怪自己」。黃守達說，他對林佳龍跑來臉書留言很意外，但這則回覆也引起大家的討論，台中、高雄市民現在應該都是惺惺相惜。

台中市新聞局長黃國瑋說，行政院依照18年前的管理辦法，讓中火增加百萬公噸的燃煤，不尊重市議會的決議，更大開環保倒車；全世界都在減煤，只有台灣持續放寬，面對外界質疑，中央責無旁貸。