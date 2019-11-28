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反滲透法公聽會 藍綠學者激烈攻防

2019-11-28 14:06台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

吳育昇批立法時機跟內涵都不適宜，並質疑蔡英文不是說國安5法完成最後一塊拼圖了嗎？...
吳育昇批立法時機跟內涵都不適宜，並質疑蔡英文不是說國安5法完成最後一塊拼圖了嗎？（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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針對境外勢力影響台灣選舉的疑慮，立法院內政委員會28日召開「反滲透相關法制立法」公聽會，國政會顧問陳以信認為立法倉促，可能成為迫害人權的栽贓條款。國民黨政策會副執行長吳育昇則批不負責任，蔡英文總統明明說國安5法已完備了。綠營智庫學者則認為無不妥，甚至內容還不夠強烈。

陳：易成栽贓條款

國家政策研究基金會外交及國防組顧問陳以信在公聽會中表示，倉促立法有不符合正當立法程序的疑慮，行政院既然是執法機關，法案有沒有行政院的版本？執政黨想利用王立強案來強化倉促立法正當性，一碼歸一碼，不該混為一談。反滲透法是否是中共代理人法的借屍還魂？若使用不當成為栽贓條款，很容易迫害到基本人權。

陳以信亦說，依照這種立法，被王立強點名的人都可能面臨5年以下刑期，很容易變成政治工具，台商、台僑、台眷很容易被構陷入罪。第2條所謂境外敵對勢力是指有武力對峙的情形，釣魚台、太平島、巴丹群島都曾有武力對峙狀態，中華民國海軍曾對日本開炮，難道日本、菲律賓、越南都是境外敵對勢力嗎？

台北醫學大學通識教育中心教授張國城則表示，面對對岸統戰滲透，專法及兩岸人民關係條例應該並進，法律制定必須要有效執行。關於主管機關禁止模式跟申報模式的問題，平時介入登記審核的部分，他認為比較不宜，完全照搬英美法系也不適當。就算是友好國家試圖影響我國選舉公投，都是不容許的，但法律對滲透仍須明確定義。

吳：選前提不負責

國民黨中央政策委員會副執行長吳育昇則批評，立法時機跟內涵都不適宜，如果這是台灣社會需求的法案，早就應該有多次的公聽談判，在選前45天提這個法案是不負責任的，選舉完將有新的民意，國會產生。民進黨強渡關山這個反民主且明顯有違憲爭議的法案，以普通法超越所有相關法律，蔡英文不是說國安5法已經完成最後一塊拼圖了嗎？

吳育昇說，刑罰的前提一定要明確，總統敢不敢明白宣示說要中共武力對峙？授權會變成不確定的空白法律概念，造成寒蟬效應跟栽贓法則。如果向心跟奇美、鴻海、北市府簽訂備忘錄，行政單位要不要查？這可以說是台灣版的麥卡錫法案。民進黨說台灣有5千個共諜，請問抓出來多少？奉勸民進黨政府，這對選舉是不利的。

台灣民主實驗室研究員宋承恩也表示，不能說是因新聞事件督促的倉促立法，反而要說民進黨版反滲透法的內容遠遠不夠，海巡的行為並不是武力對峙的行為，對峙就是指對岸的2千多枚飛彈，用武力來威脅台灣的民主決定，是一個長期的狀態。大陸港澳人民原本就不得政治獻金，原本任何人就不得以暴力破壞集會遊行，這些條文都是多餘的。

反滲透是防衛機制

但台灣智庫執行委員賴怡忠表示，匪諜已經不再是蒐集情報等傳統概念，反倒是以公開說服試圖改變台灣民主，歐美國家稱之為混合戰、影響戰，反滲透是對民主自由的防衛機制。國安5法針對個別部分修補，或增加新的定義來處理，反滲透法則針對選舉、遊說、政治獻金等處理，針對的面向不同。是否登記就表示合法？仍有討論空間。

健行科大企業管理系教授顏建發表示，只要是有需要的東西，快速立法不見得叫做草率，他代表民進黨，但對時力4年前提出感到敬佩，借屍還魂又如何呢？如果需要活起來就讓它活起來。對總統跟立委選舉的影響是人民最關心的，有些人甚至抱怨為何代理人法沒過？可能是聽到的民意聲音不同。看到香港的狀況，台灣不能無動於衷。

中央警察大學公共安全系教授董立文表示，2010年軍中破獲共諜，馬政府曾討論是否立專法，現在已非常迫切且拖得太久。我國沒有反間諜法，許多內容不是兩岸關係條例能概括。應該排除讓中共干預合法化的登記透明制，參考澳洲法律的最小範圍定義，有其意義。應增列非傳統情報收集者，反滲透是因應新情報戰而設。

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民進黨中共代理人

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