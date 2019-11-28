蔡英文打南台灣科技廊帶經濟牌 喊話：可讓兒女回來了

2019-11-28 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／即時報導



蔡英文總統今在高雄行程滿檔，上午率總統府祕書長陳菊、左楠區立委參選人劉世芳赴楠梓中港代天宮揭匾額「厚澤民安」，主打「經濟牌」，強調楠梓加工區、橋頭科學園區將整合現有路竹學園區、甚至台南科學園區，成為下個世代的科技產業重鎮，更直接對在座鄉親喊話「爸爸媽媽可以開始叫兒子、女兒回來了」，年輕人不必在外地找工作。

「北部有竹科，南部也要有」，蔡英文致詞時表示，楠梓加工區現有日月光封測大廠，路竹科學園區也在引資招商，台積電則在台南科學園區投資上兆元，橋頭科學園區證在發展中，「整個就是南台灣科學廊帶」，可預見未來最先進高階科技製造產業都在南部科學廊帶，可望將南台灣打造成下一個世代的科技產業重鎮；屆時年輕人可以直接在家鄉找工作。

話鋒一轉，蔡英文表示高雄要發展得靠「選票」，向在場群眾喊話，「一定要讓蔡英文、劉世芳連任」。蔡英文大讚劉世芳「能幹」，在立院國防外交委員會中努力，推動「國艦國造」，包括製造潛水艦等各式艦艇，對高雄造船業幫助極大，籲請鄉親用選票力挺民進黨；全場一陣激昂狂喊「凍蒜」。

劉世芳致詞時力喊「蔡英文、劉世芳高票當選」之餘，還反酸國民黨總統參選人高雄市長整天只知道「練肖話」，卻不知道怎麼接地氣、照顧地方老幼，明年1月11日高雄一定不會讓他回鍋當市長，直喊「罷免他好不好」，在場民眾激呼「好」。