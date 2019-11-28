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綠學者：若修反滲透法民進黨會選輸，就輸吧！

2019-11-28 13:16聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

民進黨立院黨團提案修《反滲透法》，立院內政委員會今天舉行公聽會，對於國民黨中央政策會副執行長吳育昇提到，民進黨倉促修法，強渡關山反民主，對民進黨的選舉也不利。健行科技大學企業管理系教授顏建發表示，面對對岸滲透對總統選舉的干預，修法相當急迫，「若修這法，民進黨會選輸就輸吧。」

顏建發說，對於反滲透法修法，藍營朋友認為修法太倉促，但他認為速度快不見得草率，慢也不代表細緻，顏提到，目前澳洲、美國、歐洲等許多國家，都面臨有滲透的國安威脅，四年前並沒看到這樣狀況，加上有香港問題，修法若是中共代理人法的借屍還魂又如何？該活起來就是要活起來，尤其面對對岸滲透對總統選舉的干預，目前修法相當急迫。對於有藍委認為，反滲透法對民進黨選情不利，「若修這法，民進黨會選輸就輸吧。」

顏建發提到，當美澳等國都在推動相關反滲透法律，現在台灣在幹什麼？還在睡覺？這是一定要過得法，儘管或許有些罰則會太重或太輕，但都可以調整。

台灣智庫執行委員賴怡忠則表示，現今匪諜已不是以偵探方式，而是公開方式滲透，意圖改變台灣的選舉等民主行為，所以他認為，防衛民主自由的相關法制，面對現今的滲透新模式，不能以過去防諜處理，尤其目前歐美等國家，都開始防堵這種新型態的混合滲透影響。台北醫學大學通識教育中心教授張國城也表示，面對目前中國對台滲透無孔不入，目前法令的確不足，但該立專法？或是修兩岸人民關係條例，他認為，應該並進，訂定專法可以強調不容許滲透的決心。

中央警察大學通識教育中心教授董立文表示，馬英九政府執政時代，就曾提到是否要針對反滲透另立專法，以利行政手段防堵，但至今無修法，以目前局勢，的確迫切需要一個專法來反滲透，因為這已經拖太久了。董表示，我國的國家安全相關法律相較其他國家，是最疏漏的國家。

民進黨立院黨團提案修《反滲透法》，立院內政委員會今天舉行公聽會，健行科技大學企業...
民進黨立院黨團提案修《反滲透法》，立院內政委員會今天舉行公聽會，健行科技大學企業管理系教授顏建發表示，面對對岸滲透對總統選舉的干預，修法相當急迫，「若修這法，民進黨會選輸就輸吧。」記者／林麗玉攝影
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民進黨反滲透法

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