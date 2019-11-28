親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜疑雲擾大選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
U人物／藍慶中
政治
軍事
綜合

超級比一比：憲兵保防劇禿頭共諜 像韓國瑜還是中校？

2019-11-28 13:13聯合報 記者程嘉文／即時報導

由憲兵指揮部承製的國軍莒光園地保防單元劇「佈憲」，因為劇照中的中共間諜，是一名禿頭、身著藍色襯衫、黑色西裝褲的男子，形象酷似國民黨總統候選人韓國瑜，因此引發輿論譁然。對此憲兵將於今天下午舉行記者會，現場邀請媒體記者觀看單元劇。

憲兵政戰主任余熙明上午表示，保防劇故事向來依據以往的共諜案件改編，本集中被指「神似」韓國瑜的角色，實際上是屏東憲兵隊去年偵破的一起共諜案，而涉案退役中校外型確實就是劇中所呈現的角色，並未刻意影射誰。

去年這起共諜案，是一名退伍多年、赴大陸經商的藍姓中校，遭中共情治單位色誘、金援成為共諜，負責提供我方國安人員名冊，還企圖接觸國安局、軍情局現役人員發展組織。屏東憲兵隊前年接獲檢舉進行跟監，發現藍姓中校被中共情治單位吸收，安排他進入東莞一家紡織廠擔任經理，每月可領新台幣9萬元，要求藍男不定時提供我方公務單位或軍方資料。

他返台企圖與國安局、軍情局等多名現職人員接觸，但還沒接觸到目標對象就被查獲。藍男供稱，有向大陸交付軍方人員清冊，但否認在台發展組織。

網路上也可搜尋到該名涉共諜案的藍姓退役中校的照片，流傳照片顯示，藍姓中校確實也是禿頭，不過卻是穿著格子襯衫，並非穿著藍襯衫。另外，藍姓退役中校有戴眼鏡，海報上遭壓制的禿頭男看不出有戴眼鏡。

因擔任共諜而被捕的藍姓退役中校。圖/引自臉書
因擔任共諜而被捕的藍姓退役中校。圖/引自臉書
分享
國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
分享
憲兵保防劇劇照中的「匪諜」，禿頭、藍襯衫的造型類似國民黨總統參選人韓國瑜。 圖／...
憲兵保防劇劇照中的「匪諜」，禿頭、藍襯衫的造型類似國民黨總統參選人韓國瑜。 圖／陳宜民國會辦公室提供
分享

共諜2020選舉

相關新聞

陸釋王立強受審案 馬英九：當局不要再炒作

2019-11-28 11:22

蔡壁如談共諜案 批民進黨不負責任...應嚴肅以待

2019-11-28 10:53

蔡正元叫陣：蔡英文！留下「騙子總統」名號值得嗎？

2019-11-28 04:18

反滲透法拚三讀 綠戰到年底

2019-11-28 00:24

新聞眼／雙重標準？檢調勿隨選舉起舞

2019-11-28 00:19

二度傳喚 向心夫婦訊問後請回

2019-11-28 00:12

莒光保防劇逮禿諜爆爭議…韓嗆「影射性太強」

2019-11-28 00:07

共諜案「騙子變間諜」 王立強詐騙判刑影片曝光

2019-11-28 00:02

調查局保防劇 影射媒體老闆成共諜

2019-11-27 23:57

直言集／軍人在政黨競爭表態 恐毀民主

2019-11-27 23:53

軍方指定衣著形式為襯衫 否認影射

2019-11-27 23:50

韓國瑜看到照片：我覺得他好像郭子乾！

2019-11-27 23:44

王立強詐騙受審案影片曝光 韓國瑜以人格擔保自身清白

2019-11-27 22:53

向心夫婦來台欲購入林口房屋自住 檢調追查金流

2019-11-27 22:39

王立強受審畫面曝光 蔡正元：王牌大賤諜把戲太爛了！

2019-11-27 22:28

保防劇壓制藍衫禿頭男 學者恭喜老韓將獲更多同情票

2019-11-27 21:13

陸媒公布「假共諜」王立強在陸詐騙案受審畫面

2019-11-27 20:51

境外勢力影射不斷 藍委質疑有高層下指導棋

2019-11-27 20:43

辦向心涉共諜案 不排除請求澳洲以個案互助

2019-11-27 19:15

調查局微電影 境外勢力指揮媒體高層散布假訊息

2019-11-27 18:19

憲指部否認保防劇影射韓國瑜 藍委：那為何刪圖？

2019-11-27 17:50

王立強高調曝光不像間諜 藍營：蔡政府不查等著誤傳？

2019-11-27 17:23

「反滲透法」公聽會明登場 吳育昇、陳以信出席

2019-11-27 17:11

綠推反滲透法 羅智強：掛恐共的羊頭賣集權的狗肉

2019-11-27 16:33

談憲兵保防劇 蔡英文：應該沒有影射意圖

2019-11-27 16:31

國台辦指共諜案政治操作？蔡英文：奇怪了

2019-11-27 16:28

【重磅快評】當憲兵成了東廠…果然影射的殺傷力最強！

2019-11-27 16:12

反「反滲透法」！國民黨要求公布敵對境外勢力名單

2019-11-27 15:56

蔡正元公開檢舉：國安單位應傳訊林佳龍家族

2019-11-27 15:01

神預言！謝龍介：今年初我就說過民進黨會打「國安牌」

2019-11-27 14:39

綠委扣紅帽？吳斯懷：不會入圈套

2019-11-27 14:37

國台辦回應王立強案：騙子變間諜 綠選舉伎倆

2019-11-27 14:37

共諜疑雲／檢方二度傳喚向心夫婦 偵訊後請回

2019-11-27 14:37

陳水扁爆任總統 香港生意人開價5000萬元求見

2019-11-27 13:43

想投資房產與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 13:21

綠營遭控操作共諜案 黃偉哲：海水退去就知道誰沒穿褲

2019-11-27 12:09

王立強共諜案 向心夫婦訊後近兩小時獲請回

2019-11-27 12:02

藍營轟共諜案是綠營選舉操作？ 賴清德：怎麼可能

2019-11-27 11:58

網傳與「投澳共諜」王立強合照 林飛帆赴刑事局提告

2019-11-27 11:57
看更多

熱門文章

「館長」宣佈退休放棄格鬥 國軍訓練也不做了

2019-11-27 17:04

陸媒公布「假共諜」王立強在陸詐騙案受審畫面

2019-11-27 20:51

政戰將級人事異動秒曝光 傳國防部長震怒交查洩密

2019-11-28 02:00

天弓3型飛彈鼻錐罩技術獨步全球 技壓美方外國關注求購

2019-11-27 15:27

莒光園地保防劇逮捕「禿頭藍衫男」 疑影射韓國瑜是共諜

2019-11-27 13:51

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

2019-11-27 13:45

金句拚聲量…韓國瑜一張口 蔡英文苦笑 柯文哲心酸酸

2019-11-28 09:00

蔡正元叫陣：蔡英文！留下「騙子總統」名號值得嗎？

2019-11-28 04:18

張善政酸蘇貞昌「住院」 卓榮泰：這是犯大忌

2019-11-28 09:07

孫大千列小英沒說的十個經濟數據 批蔡自我感覺良好

2019-11-28 08:23

獨／捕獲野生韓國瑜 跟隨扈大啖平民美食羅東肉羹番

2019-11-27 20:28

蔡英文論文拼錯400多字 政大教授酸：便利貼貼到不夠用

2019-11-28 10:57

韓國瑜自爆常和李佳芬吵架 最近一次因為這件事

2019-11-28 00:29

莒光保防劇逮禿諜爆爭議…韓嗆「影射性太強」

2019-11-28 00:07

王立強詐騙受審案影片曝光 韓國瑜以人格擔保自身清白

2019-11-27 22:53

保防劇禿子共諜遭議 憲指部說是真人真事非影射誰

2019-11-28 11:54

憲指部否認保防劇影射韓國瑜 藍委：那為何刪圖？

2019-11-27 17:50

神預言！謝龍介：今年初我就說過民進黨會打「國安牌」

2019-11-27 14:39

遭保防劇照影射匪諜 韓國瑜：換成短髮女性可以嗎？

2019-11-27 14:57

最新民調／蔡賴領先韓張17.3個百分點 政黨票僅差0.7%

2019-11-28 12:24

最新民調／國政配落後英德配14.1百分點 僅東部離島打平

2019-11-27 13:44

陳學聖明開公聽會咬小英論文 總統府抨擊「令人不齒」

2019-11-27 16:33

王立強受審畫面曝光 蔡正元：王牌大賤諜把戲太爛了！

2019-11-27 22:28

中科院當年研發核武創冶金能量 美方至今仍關切來查

2019-11-27 15:26

國台辦指共諜案政治操作？蔡英文：奇怪了

2019-11-27 16:28

海巡百噸新艇下水 改採德國MTU高速主機

2019-11-27 16:54

民調／2020若敗選 85.4％藍營支持者要吳敦義下台

2019-11-27 14:01

巴拿馬前總統獲北京金援與台斷交？外交部：不意外

2019-11-27 19:54

陳水扁分析蔡英文支持率 要超過12年前的馬英九有難度

2019-11-28 09:56

民進黨拍板屏南只挺蘇震清 鄭朝明：特定家族實力驚人

2019-11-27 17:59

傅崐萁競選總部成立 妻子徐榛蔚不畏黨紀處分站台力挺

2019-11-27 19:42

謝龍介：韓國瑜在台南輸15萬票內就會贏

2019-11-27 17:37

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

2019-11-28 10:55

共諜案「騙子變間諜」 王立強詐騙判刑影片曝光

2019-11-28 00:02

直言集／軍人在政黨競爭表態 恐毀民主

2019-11-27 23:53

影／爆韓國瑜選總統原因 張善政：繼續當市長要什麼沒什麼

2019-11-27 16:34

館長再宣稱放棄代訓國軍計劃 國防部：尊重他說法

2019-11-27 22:28

蔡正元公開檢舉：國安單位應傳訊林佳龍家族

2019-11-27 15:01

得民調得痔瘡說法惹議 韓國瑜這樣解釋

2019-11-27 15:11

蘇震清快訊放送 綠營中常會支持屏東2席現任立委

2019-11-27 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top