超級比一比：憲兵保防劇禿頭共諜 像韓國瑜還是中校？

2019-11-28 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／即時報導



由憲兵指揮部承製的國軍莒光園地保防單元劇「佈憲」，因為劇照中的中共間諜，是一名禿頭、身著藍色襯衫、黑色西裝褲的男子，形象酷似國民黨總統候選人韓國瑜，因此引發輿論譁然。對此憲兵將於今天下午舉行記者會，現場邀請媒體記者觀看單元劇。

憲兵政戰主任余熙明上午表示，保防劇故事向來依據以往的共諜案件改編，本集中被指「神似」韓國瑜的角色，實際上是屏東憲兵隊去年偵破的一起共諜案，而涉案退役中校外型確實就是劇中所呈現的角色，並未刻意影射誰。

去年這起共諜案，是一名退伍多年、赴大陸經商的藍姓中校，遭中共情治單位色誘、金援成為共諜，負責提供我方國安人員名冊，還企圖接觸國安局、軍情局現役人員發展組織。屏東憲兵隊前年接獲檢舉進行跟監，發現藍姓中校被中共情治單位吸收，安排他進入東莞一家紡織廠擔任經理，每月可領新台幣9萬元，要求藍男不定時提供我方公務單位或軍方資料。

他返台企圖與國安局、軍情局等多名現職人員接觸，但還沒接觸到目標對象就被查獲。藍男供稱，有向大陸交付軍方人員清冊，但否認在台發展組織。