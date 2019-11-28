反滲透法公聽會 陳以信：倉促立法抹紅國民黨

2019-11-28 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



民進黨立院黨團提案修《反滲透法》，立院內政委員會今天舉行公聽會，國民黨團推薦的學者專家代表、國家政策研究基金會外交及國防組顧問陳以信表示，《反滲透法》草案，行政、政治層面都還有疑慮，就政治層面，民進黨因王立強自稱共諜馬上就說要來修法，外界會認為這是執政黨想利用共諜案倉促立法，利用法案抹紅國民黨，陳說，王立強是什麼貨色？想利用他倉促立法，這樣的作法廉價，應該一碼歸一碼，反滲透的立法應該慎重。

國民黨中央政策會副執行長吳育昇也表示，《反滲透法》的立法時機不宜、立法時空也不當，立法內涵爭議也過大。尤其《反滲透法》根本是中共代理人法2.0，難道國家的反滲透、國家安全，非要靠這套法律才能執行？當然不是，民進黨根本是橫眉冷對千夫指、強渡關山反民主，這樣的態度不好，對民進黨的選舉也不利。

吳表示，反滲透法明顯侵犯人權、侵犯言論自由、新聞自由，甚至有違憲爭議，破壞我國其他法治均衡性的法案。尤其今年七月國安五法通過之後，蔡英文總統不是說最後一塊國安拼圖已經完成，怎麼不到四個月，法變成不夠了，非要修《反滲透法》。

另外對於《反滲透法》的敵對勢力定義不明，吳育昇問蔡英文總統，敢不敢明確宣布，與我交戰、武力對峙的對象，就是中共對岸或日本釣魚台的漁權爭議，法律本身會造成橫生枝節，窒礙難行，甚至若認定敵對勢力是中共，是否也違背蔡英文總統的維持現狀？甚至最遺憾的是反滲透法沒有行政院的版本，更沒有國安單位的版本，人民根本無從判斷法律的義務，變成栽贓法則，造成行政機關莫大的權利，沒有迴旋空間。

陳以信也表示，反滲透法的修法程序，跳過立院的委員會審查，但反滲透法草案每一條都有其爭議性，應被充分討論，尤其攸關人民基本人權，難道不值得好好討論？另外，修法也欠缺行政、執法、主管機關的意見，未來執行上會不會困難？會不會有疑義？