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保防劇禿子共諜遭議 韓辦：國軍都可介入選戰非常可怕

2019-11-28 13:06聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

今日是國軍莒光園地收視日，下午將播出的保防單元劇「佈憲」，因劇中飾演共諜的軍中演員外型神似國民黨總統候選人韓國瑜，且被做成宣傳照片招致批評。憲兵指揮部官方臉書後撤下爭議宣傳照片。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之批評此事非常離譜，民進黨一直主張黨政軍要退出媒體、軍隊要中立，卻利用國家出錢的自媒體打擊民進黨對手，行為非常離譜。如果國軍都可以如此介入選戰，非常可怕、非常嚴重，這種事情在國外絕對不被允許，希望蔡英文總統可以針對此事表態。

葉元之說，這件事情非常離譜，雖然韓國瑜用第一時間比較幽默的方式化解，但只要將照片拿給人看，10個人有10個人都認為長的像韓國瑜。這個小編如果是綠營粉絲團所為也就罷了，竟然是國軍粉絲團，民進黨一直主張黨政軍要退出媒體，軍隊要中立，卻利用國家出前的自媒體，打擊民進黨對手的行為，非常離譜。

葉元之說，這件事情也反映民進黨將抹紅當成這次選戰主軸，包括王立強共諜案等，一直把紅漆往國民黨身上潑。民進黨一邊假裝中立說已在調查，一邊又大力利用綠營粉絲團至做各種抹紅照片，用扣帽子方式打選戰，台灣人民不會接受這樣的做法。

他也提到民進黨提出反滲透法，充滿針對性，可能羅織罪名造成綠色恐怖，行政機關應該要說明什麼是「反滲透」。立法院這會期剩下時間不多，很可能無法完成立法，推反滲透法只是民進黨選舉策略，連很多民進黨立委私下都承認反滲透法能解決的問題不多，很多都在國安五法就能解決，民進黨推反滲透法只是搭配共諜案操作一連串選舉手段。

國軍莒光園地收視日下午將播出的保防單元劇「佈憲」，因劇中飾演共諜的軍中演員外型神...
國軍莒光園地收視日下午將播出的保防單元劇「佈憲」，因劇中飾演共諜的軍中演員外型神似國民黨總統候選人韓國瑜，招致批評。圖／憲兵指揮部
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