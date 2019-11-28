陸委會支持反滲透法：處敵對勢力最前線 尊重立院審查

2019-11-28 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



民進黨立院黨團提出《反滲透法》草案修法，立院內政委員會今天舉行公聽會，陸委會副主委邱垂正表示，習五條之後，中國大陸對台的政治干預及破壞變本加厲，尤其國際先進民主國家針對類似的滲透破壞，都有積極的法制因應，台灣處於境外敵對勢力的最前線，更有必要推動相關修法，確保國家安全、自由民主憲政正常運作，陸委會支持《反滲透法》立法，但尊重立法院的審查程序。

對於藍營質疑，執政黨利用王立強共諜疑雲倉促修法，邱垂正表示，對於中國大陸人士王立強跟澳洲政府投誠的事，現在澳洲政府正在偵辦中，我檢調單位也針對相關人證、事證偵辦，並透過與澳洲的司法合作，希望有助於釐清案情，陸委會尊重檢調偵辦的職權。