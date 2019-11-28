中央批橋科道路延宕？高市府：不為拚業績罔顧施工品質

2019-11-28 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



中央今舉辦高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路動土典禮，但高雄市副市長葉匡時昨在臉書發文批，不知道中央在急什麼？這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央卻完全不尊重高雄市，自行開工起來了。問題是，這個工程是由高雄市承辦並發包的，中央怎麼個開工法呢？

內政部今發新聞稿反擊說，對於葉匡時在開工典禮前一晚發臉書阻擋的突兀行為，及高雄市政府無視民眾對道路開闢的期待而刻意延宕、缺席，深表遺憾，並表示政府施政不能因市長請假就停擺。

內政部強調，高雄市政府既已完成發包作業，自應盡速擇期辦理開工事宜，以議會開議無暇辦理動土，易衍生民眾對政府的不信任，因此營建署接手辦理動土典禮，積極協助市府推動地方建設。對於高雄市政府置身事外，內政部感到遺憾。

在內政部發稿後，高市府也發聲明指，內政部發布新聞稿誤導輿論為高雄市政府刻意延宕，高市府批，政治考量不應凌駕工程專業，中央部會更不該淪為政黨打手，高雄市政一切如期如質進行，中央應秉持專業，不該為了拚業績，罔顧施工品質，為了開工而開工。

高市府表示，高雄橋頭科學園區友情路拓寬工程動工典禮，工務局基於專業考量，認為工程的品管、監造及施工計畫書都尚未審查完畢，工址現場管線尚待釐清、地上牴觸物尚未拆除、中心標點交及複測等作業都未完成，在種種開工條件均未到位的情況之下，內政部仍要辦理動工典禮，實在匪夷所思。

高市府指出，經過工務局專業的時程評估，較適當的動工時間應落在明年1月間，高雄市政府也在26日前行文內政部說明，卻未獲積極回應，中央既然有誠意推動地方建設，也該多尊重現場施工單位的專業建議。