賴清德洪慈庸到后里鎮安宮參拜 賴：來這裡拜的都當選

2019-11-28 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



民進黨副總統參選人賴清德今天和無黨籍台中立委參選人洪慈庸到台中后里鎮安宮參拜，賴清德說，來鎮安宫參拜都會當選，蔡英文總統曾經來參拜當選，這次他代表總統來此參拜，蔡英文總統和他都會當選，他說洪慈庸常來參拜，更要支持她最高票當選。

賴清德今天和洪慈庸先到台中后里鎮安宮參拜，再到后里市場掃街拜票，受到支持者歡迎，有菜販送二人菜頭和蒜，祝他們當選和好彩頭，賴清德在鎮安宮廟前廣場向支持喊話，要大家支持蔡英文總統和他，也要支持洪慈庸后里在地的立委。

賴清德說，政府照顧老人幼兒和農民，台商也回台投資7000億，創造就業機會，經濟發展進步中，現在大家已經走在正確的路，千萬不要再走錯路，他說，俗話說，新的沒來，不知舊的要珍惜，他現在到高雄市都有人說這句話，好像高雄的流行語，大家相同的感受，都說以前謝長廷和菊姐做得很好，想說換人看是否更好，但這下慘了，高雄市民已反悔，台灣人不要再犯同樣錯誤，他要大家總統副總統大選支持英德配，立委選洪慈庸，政黨票一票都不要投給國民黨，因為國民黨這次不分區立委名單大錯特錯。