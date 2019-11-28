韓國瑜叫陣辯論 蔡英文陣營要韓張先矯正說粗話習慣

國民黨總統參選人韓國瑜陣營再叫陣，邀民進黨總統參選人蔡英文舉行政見辯論，並說時間、地點、方式都可談；如果民進黨不敢，只要說一聲認輸，他們也能接受。蔡陣營則表示，歷來總統大選都有政見發表、辯論，都按照規劃進行。但蔡營也說，韓國瑜及副手張善政恐要先矯正粗話連連、不負責任的說話習慣，依舊冷處理。

自2004年起，公共電視台與四報一社合作主辦總統選舉電視辯論，已行之有年，在登記完成後便會提出邀約。據了解，公視這次已一反往例單獨向各陣營提出辯論會邀請。

韓競辦發言人葉元之表示，只要民進黨願意，時間、地點、方式都可談；如果民進黨不敢，只要說一聲認輸，他們也能接受。

韓陣營表示，公視日前已同時向三陣營提出邀請，他們立刻回覆對辯論持開放態度。不論循公視與四報一社傳統或其他公正單位共同主辦，都可以談。，希望蔡英文陣營快點表態。辯論越多場越好，韓國瑜這段時間在基層傾聽的聲音，與部會官員美化給蔡英文的數字，完全不同，只要辯論，就能看穿蔡英文國王的新衣。

韓陣營說，蔡英文陣營很擅長使用google，只要google一下就知道，從一個月前韓陣營已經多次的提出希望舉行政策辯論，蔡陣營都沒有回應，「你是忘記了？還是害怕辯起來？」

蔡競總發言人廖泰翔表示，歷來總統大選都會有政見發表、辯論的安排，也都按照規劃來進行。

廖泰翔表示，說到辯論，政治人物誠信第一，誠實優先，過去這段時間韓國瑜甚至不敢面對議會的施政質詢，以請假的方式逃避施政總質詢，不敢為自己的市政和預算辯護，而近來更多有粗鄙失言，甚至是公開的說謊，但至今也沒有公開為這些不負責任的談話道歉。