反滲透法等於東廠復辟？羅文嘉批吳敦義：別只想當院長

2019-11-28 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



民進黨擬在明年大選前強推「反滲透法」，國民黨主席吳敦義昨天批評，澳洲媒體專訪的共諜王立強，實在太年輕，民進黨利用此案強推反滲透法，戕害人民自由，就是過去「中共代理人法」的借屍還魂，根本是東廠復辟，台灣哪裡還有民主自由？

對此，民進黨祕書長羅文嘉上午出席民進黨競選文宣小物發布記者會時，反酸吳敦義指出，不要只想著自己要做院長，不分區名單擺自已人，而忘了孩子、後代需要一個民主的環境。

羅文嘉說，台灣遭受來自中國境外勢力對民主滲透，不是一朝一夕、一天兩天的事，所以即使澳洲，也通過了代理人的相關法案，台灣位在中國滲透、民主威脅這麼大，他認為須要這個法案，但法案怎麼訂，坦白講不好訂 ，民主是開放的社會，有各種縫隙會滲透進來，其實立法院琢磨再三，都是在法案內容如何完全避免被濫用，而不是不需要這個法案。