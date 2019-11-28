民進黨第二波文宣小物推出面膜 再打「保台牌」

2019-11-28 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



民進黨日前推出第一波文宣品「台灣好浴皂」之後，今天推出第二波文宣品「青春面膜」，仍強調護國、保台。上午由秘書長羅文嘉陪同代言的其中2位立委候選人許淑華、謝佩芬共同發表，並由議員吳沛憶、陳慈慧、鍾佩玲陪同掃街發放，喊出不要親中假面、只要青春面膜。

第一波文宣品「台灣好浴皂」印有各立委參選人的照片，以及保台灣、護國會的口號以及保台三步驟，「青春面膜」代言立委參選人分別是許淑華、謝佩芬、高嘉瑜和賴品妤，口號和文宣內容相同，參選人上午到吳興市場邊掃街邊發送，很多婆媽、菜藍族都主動來索取。

鍾佩玲說，這二波文宣品好評不斷，詢問度超高，護國保台青春面膜，推出原因很簡單，因為台灣國會女性比例是全世界冠軍，代表台灣性別平權的里程碑，也是一大突破，另外敷面膜時不能講話，所以希望2020的選舉中，可以少一點污言穢語和政治口水，才推出青春面膜。

對於民進黨的文宣品，曾引發對手民眾黨立委參選人蔡宜芳質疑藍、綠選舉只會送東西，應該公布文宣小物的金額?對此，羅文嘉說，蔡宜芳的發言引來社會對她很多批評，連民眾黨主席柯主席也說她舌頭自己咬到舌頭，連柯主席都認為蔡失言不當，就不用多說什麼。羅說，他自己覺得人都會犯錯，年輕人犯錯，他會抱著寬容的心不去在意。