褒揚條例大翻修 「發揚中華文化」不列入褒揚標準了

2019-11-28 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



立法院司法法制委員會今天審查《褒揚條例》修正草案，大幅翻修這部已經存在88年的法律，將受褒揚的條件修正為由現行12項，修正為「冒險犯難因公殉職」與「基於公益犧牲生命」兩項。較具過去傳統的「致力國民革命大業，對國家民族有特殊貢獻者」，和「發揚中華文化」，都順勢刪除。

褒揚條例自1931年施行至今，僅在1986年修正過，民進黨立委段宜康表示，早期帶有君主封建色彩的褒揚制度已不合時宜，受褒揚的事項也應重新檢討。段宜康說，他甚至主張直接廢除整部褒揚條例，因國民表現不需總統褒揚。

在委員會討論時，與會立委和主管機關皆認為，政府表揚政府官員、公務員或人民有特殊貢獻，應兼顧其多元性和必要性，希望不要刪除。

根據褒揚條例現行規範，第一項適用情事為「致力國民革命大業，對國家民族有特殊貢獻者」，其餘包括外交成就、發揚中華文化、冒險犯難壯烈成仁、學術貢獻、重要發明、德行崇劭、團結僑胞等，共12項標準。

內政部次長陳宗彥指出，從2012年至今國家發給褒揚的榮譽者，共348位，無人適用「致力國民革命大業」。陳說，8年來有36位軍事將領受褒揚，皆適用「參預戡亂建國大計，應變有方，臨難不苟，卓著忠勤，具有勳績」。國軍受褒揚有其他法條可引用。

陳宗彥指出，近年來受褒揚者最多適用的標準為「其他對國家社會有特殊貢獻，足堪褒揚」，根據統計有192人適用。每個人對國家貢獻多元，他建議修法細緻處理。

根據初審結果，依據段宜康版本將現行12項受褒揚標準，縮減為2項，第一為「冒險犯難，因公殉職」，第二為「基於公益，奮不顧身，犧牲生命」。全案不需經過朝野協商，交付院會處理。