新北議會藍黨團開第二槍 要公投綁大選

2019-11-28 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



立法院今年6月三讀通過公投法將與大選脫鉤，台北市議會規會昨通過《台北市公民投票自治條例》修正草案，地方公投可綁大選，新北國民黨團與無黨黨團今也「開第二槍」，將提案修改《新北市公民投票自治條例》，明定新北市也要「公投併大選」。

國民黨副主席郝龍斌今與台北市議員羅智強、游淑慧拜會新北市議會，新北市議長蔣根煌、新北市國民黨團書記長周勝考、新北無黨團結聯盟總召蔡錦賢也都表態支持修改自治條例。

郝龍斌說，公民投票自治條例是超乎黨派，與全民直接民權有關，很遺憾看到民進黨去年敗選後，不檢討是施政失敗，而把公投綁大選認定是選舉失敗原因，選後就把公投法「閹割」，公投法是民眾參與地方事務很關鍵的權利。

郝龍斌指出，反對核災食品、反對空汙、反對過量燃煤公投，都得到民眾大力支持，這跟意識形態、政治立場沒有關係，這是民生法案、人民健康的法案，他將會繼續到各地議會串連，用地方包圍中央。

游淑慧指出，台北市議會法規會成員已通過《台北市公民投票自治條例》修正草案，台北市政府也支持，地方公投針對地方事項有急迫性，像是交通部執意把北宜高、直鐵經過翡翠水庫，雙北就可以針對這議題公投。

游淑慧表示，按照現在中央的公投法，2年才1次公投，工程已經招標市民還有什麼可以保障，自治條例不是為了政治，還是為了城市治理與地方需要時，將制定人民發起公投成案後，1到6個月內要交付投票，遇大選就併同投票。

新北市議員林金結、邱烽堯、陳明義、台北市議員羅智強等人也說，過去公投是民進黨的神主牌，現在換了位子換了腦袋，過去努力推動公投的林義雄，在公投被拆之後就不再發聲，將由全台的地方來為林義雄發聲。