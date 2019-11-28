林佳龍強推軌道建設引反彈 前交部官員批不如威權時期

2019-11-28 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



蔡政府擬推高鐵南延、東延等軌道建設，引發淡江大學運管系教授張勝雄等質疑審查把關制度失靈，卻遭交通部長林佳龍反批「少數有特定立場的委員不能凌駕多數意見與政府」，引發學界反彈。國民黨上午舉辦記者會聲援，批評蔡政府不如威權時期。

交通部前次長陳世圯表示，50年前政府要興建收費高速公路，就委託美國人先做可行性與財務自償率評估，之後才送由故總統蔣經國主導的經濟建設委員會審議，當時評估興建投資報酬率是8.5%、GDP成長率9.6%，財務可行性非常高，才決定興建。

陳世圯說，推動興建台北捷運系統前的工程與財務可行性研究，也來回審議拖近30年；高鐵則是1987年行政院說要研究建設後啟動可行性研究，3年後才成立籌備處推動興建，1993年預算遭立法院刪除才改BOT興建。

陳世圯指出，可行性研究包括工程技術、財務上自償率與投資報酬率夠不夠、民意支持度與環境影響評估；政府50年前威權時代就建立這樣的機制，對重大工程投資慎重、尊重專業，今天蔡政府執政，卻讓教授出來反彈批評決策粗爆，問題何在？

陳世圯說，重大工程投資影響國際民生，政府不應把建設當選舉工具，應審慎再審慎。

上午出席記者會的台北市議員李明賢則質疑，林佳龍強推軌道建設，卻稱審查委員發言只是個人意見，不能凌駕政府，等於是說在林主政下，所有國家重要交通建設都是林一人說了算，完全不聽專業審查，代表民進黨在選舉倒數40天要大行政策買票。

李明賢批評，蔡英文總統上任前曾稱蔡政府將會是史上最後溝通的政府，現在應停止選舉行程，「管管龍部長」，讓交通建設回歸專業，否則就撤換部長。李也說，蔡這個月至今走了28間宮廟，從台灣頭拜廟拜到台灣尾，這是公務行程？平日有請假嗎？除選舉，難道國家建設都不管了？