川普簽署香港人權法案 卓榮泰：敬佩與感謝

2019-11-28 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



對於美國總統川普簽署香港人權法案，民進黨主席卓榮泰上午受訪時表示：「敬佩與感謝」而且香港民眾勇敢投票表達了他們集體的意願，取得重大勝利，「香港已經如此，台灣豈能不如」。

卓榮泰上午到台中市替北區、北屯區立委參選人莊競程輔選，在接受媒體訪問時提出以上看法。

卓榮泰說，香港居民爭取自由、民主、人權是普世價值，也當然是國際事件，對於美國在內的民主國家伸出援手，「我們表示敬佩與感謝」也希望更多民主陣營的朋友們對香港問題持續表示關心，對中國給予更大的壓力，有才助於香港人民享有自由、民主和人權，也早日讓香港恢復平穩和繁榮、發展。

他也進一步說，但從這個事件可以看到，唯有自助而後得到人助，香港民眾經過半年的堅持、勇敢的抗拒極權，而且勇敢的投票，表達他們集體的意願，取得重大勝利，「香港已經如此，台灣豈能不如」。

對於王立強案，他認為應靜待台灣和澳洲司法人員查出真相，而台灣是一個民主成熟的地方，不該受到任何外力干預，但如有任何境外勢力干預台灣，他認為台灣政府有能力保護台灣的安全，確保民主價值，這一點他絕對有信心。