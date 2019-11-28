因應新南向政策 農委會說農業專員下個派駐點是這

2019-11-28 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



我駐美代表處將新增成立4人農業組，目前農委會在日本、印尼、泰國、邦交國史瓦帝尼也設有農業專員。農委會副主委黃金城表示，因應新南向政策，下一個派駐的國家將會是越南，但現階段還沒有員額。

立法院經濟委員會今天針對「國有林地現供農作使用處理方式檢討解除辦理進度」進行報告，並備質詢；並審野保法、動保法修正案。

黃金城表示，在史瓦帝尼派駐農業專員，主要是我們邦交國史瓦帝尼現正發展內陸水產養殖，甘蔗及水果種植。他說，現在當地甘蔗幾乎沒有生產、水果生產量也不大。由於史瓦帝尼是我國重要的邦交國，需要從外交角度來考量，要協助當地糧食足夠供應。農業專員也必須要負責泛非洲的相關事宜。

他表示，不可能每一個國家都放一個農業專員，主要是比較大的區域範圍，比如今年就在泰國曼谷、印尼雅加達各有一位農業專員，接下來目標國可能是越南，農委會還在努力爭取員額。

目前我國在美國華府、日本、瑞士日內瓦、哥斯大黎加、南非開普敦及模里西斯等地，都有派駐農漁業人員，主要的任務包括國外農業情況彙報，農業貿易問題協調與聯繫、國際農業資訊蒐集、國際農業組織聯繫，以及我與駐地國其他農業相關問題的協調解等。

此外，今年也在多國代表處新增聘農業秘書，例如邦交國史瓦帝尼、宏都拉斯；另外因應新南向政策，包括泰國、印尼也有新派駐的農業人員，主要在增進雙邊的農業合作。