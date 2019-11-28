台灣人民共產黨槓王定宇 批台南市府率先實施一國兩制

2019-11-28 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



台灣人民共產黨總理林德旺在台南新營搭建「天后宮」，日前遭民進黨立委王定宇痛批高掛五星旗，並指若是違建就趕快拆除，台南市政府於今年9月依法強制拆除。林德旺也向市府檢舉王定宇的歸仁區服務處違建、看板違規，結果市府沒拆，林批市府率先實施「一國兩制」，標準不一，選擇性辦案。

台南市工務局澄清，王定宇的歸仁區服務處3樓是既存建築，且為非優先拆除對象，已依照台南市違章建築處理要點去列管。之前拆除新營「天后宮」是因同時違反建築法、區域計畫法，並供不特定人使用，會有公共危險之虞，所以才執行拆除，目前林針對處分有提出訴願。另外，工務局表示，針對競選廣告違規的部分，會以妨礙道路交通先執行。

林德旺今天上午率約10名支持者到台南市政府抗議，支持者手拿「台灣人民共產党」旗幟、五星旗，以及「九二共識、發展經濟、和平統一、一國兩制」的手持板，並遞送陳情書給市府工務局，隨後並轉往市議會陳情。

林德旺表示，他將位在新營區的「天后宮」作為黨部服務處，9月被台南市政府強制拆除，並罰鍰6萬元，但他在同月向市府檢舉王定宇歸仁區服務處3樓違建，至今已超過50多天，工務局卻沒有動作，難道市府工務局、地政局已率先實施一國兩制，選擇性辦案？

王定宇表示，他的服務處是用租的，這就依法辦理，而打著共產黨名號、弄了一間廟、升上五星旗，卻沒看見共產黨在中國大陸大量拆廟、毀壞宗教、炸毀神像，「打著宮廟在台灣升五星旗，這是對信仰、對神明的不敬」，生活在自由的台灣卻處處打著五星旗的名號，這是讓台灣唾棄的行為。