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國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

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「學姐吸肥宅票」物化女性？柯文哲：民進黨搞文字獄

2019-11-28 11:42聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市市府顧問蔡壁如蔡壁如上了主持人朱學恆的廣播節目，朱好奇問「學姐」黃瀞瑩名列民眾黨不分區立委名單第13名是為吸肥宅票？蔡秒答「是囉」，引發外界質疑。台北市長柯文哲稍早表示，學姐還是國民情人，一般來講，年輕人投票率比較低，比較正確說法，是鼓勵年輕人願意走到投票所投票，還是需要吸票機。

柯文哲上午出席國際身心障礙者日慶祝大會，會後接受媒體聯訪。針對用「肥宅」字眼形容潛在支持者是不是不妥？柯說，「那是朱學恆講的」，媒體追問蔡壁如當時沒有否認，柯為蔡緩頰說，「這人家講的話，刻意修正幹什麼？」稱要共榮社會，容忍是自由基礎。

不過，因肥宅一詞負面，恐引發外界質疑，柯就說，台灣現在有「政治訓詁學」，每天抓那一兩個字在那追究，目前政治文化如此，但是過猶不及，不能說講話太隨便，但也不用每個字追究到底。

至於「吸肥宅票」的說法柯認同嗎？柯表示，正確說法是鼓勵年輕人願意出來投票，他估計明年投票率比66%還低。

民進黨也指控這是物化女性，對此柯反酸，「唉，民進黨就是這樣，認真工作就好，每天在那裡搞文字獄。」

媒體要柯文哲聲援黃瀞瑩，柯說，黃也是新聞專業人員，出國見過世面、有一定水準，當過台北市政府副發言人，當然做得好做得壞是一回事，但可以做那個工作，還是有一定實力。

近日民眾黨從參選人蔡宜芳的「肥皂事件」到「肥宅說」，都備受質疑，柯文哲表示，老實講，因為這些不是典型政治人物，進入政治羅馬競技場，很容易被砍得遍體鱗傷。

台北市長柯文哲上午出席國際身心障礙者日慶祝大會，會後接受媒體聯訪。記者魏莨伊...
台北市長柯文哲上午出席國際身心障礙者日慶祝大會，會後接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影
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