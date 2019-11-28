雲林藍營拚勝選 張嘉郡、謝淑亞聯合發表農業政見

2019-11-28 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



國民黨雲林縣第二選區立法委員參選人謝淑亞與第一選區立委參選人張嘉郡今天聯合發表農業政見，謝淑亞提出催生農業電視台頻道、控管進口蔬菜等八項農業政見；張嘉郡則有改善公糧收購制度、推動農民退休等七大農業主張，盼望山、海連成一條線，提升農業競爭力。

今天的農業政見發表會，斗六市長林聖爵、雲林縣農會總幹事簡明欽、各鄉鎮市農會總幹事、青農代表、農會人員等人都到場支持。

張嘉郡提出七大農業主張，包括推動農民退休制度、開放外勞解決缺工、推動食農教育執行法、改善公糧收購制度、完善天然災害救助辦法、建立產銷制度為農民謀福、嚴格管制進口蔬果配額。

張嘉郡指出，推動農民退休制度要整合農民健康保險、老年農民福利津貼與其他社會保險，建立完善退休制度；推動食農教育執行法部分，讓食農教育從小扎根。

她說，開放外勞解決缺工，要成立農業人力調度專責機構，穩定農業勞動市場，並推動農業外勞修法健全制度；改善公糧收購制度，讓人工、肥料價格符合農事成本。

另外，完善天然災害救助辦法要落實科技勘災，縮短災後勘驗時間，提高現金救助天花板；建立產銷制度為農民謀福，在建立計畫生產的供需平衡；最後嚴格管制進口蔬果配額，調節進口時段。

謝淑亞則有八項農業政見，第一要嚴格控管進口蔬果，尤其要避開產期，避免農民權益受損；第二是利用資訊科技結合網際網路與行動裝置，催生成立農業專屬電視頻道，協助宣導農業政策與行銷。

第三雲林農業產值全國第一，卻只有一處臺南農改場雲林分場，她要爭取設立雲林專屬農改場；第四爭取西螺果菜公司軟硬體資源升級，營造成國家級現代化蔬果物流園區，讓西螺成為台灣第一個蔬果農產交易、加工示範特區。

謝淑亞說，第五她想爭取雲林縣內大學設置農學院所及農技相關高中職校，建構農業教育院所落實產學合作

；六要爭取建構農業循環經濟示範基地，將農業廢棄物轉化為能夠循環利用的再生資源。