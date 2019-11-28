吳敦義批反滲透法東廠復辟 羅文嘉：毫無國家安全觀念

2019-11-28 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／台北即時報導



民進黨立法院黨團明預計將反滲透法草案逕付二讀，國民黨主席吳敦義昨質疑，民進黨強推反滲透法是「東廠」復辟。民進黨秘書長羅文嘉今天表示，台灣受到中國滲透與民主威脅急迫，大家都認同需要這個法案；羅也批吳，毫無國家安全觀念，不知道世界與台灣民主走來不容易。

羅文嘉表示，台灣遭受來自中國境外勢力對民主的滲透，已不是一朝一夕。即使澳洲都在今年通過代理人相關法案，台灣在中國滲透與民主威脅這麼急迫的狀況下，大家都認同需要這個法案，「但這個法案怎麼訂，坦白說不好訂」。

羅文嘉表示，立法院對這項法案琢磨再三，都是針對如何讓法案內容更完備，能避免將來被濫用，而不是不需要這個法案。台灣的民主得來不易，如果因民主的開放，讓有心人危害我們國家、侵害民主，到時候也來不及，「所以我們需要一個民主防衛」。

羅文嘉表示，吳敦義有兩個問題，首先從國民黨的不分區立委名單看得出來，吳敦義毫無國家安全的觀念，把全民都認為不該放的人放進名單，有一次機會可以改，但也沒有改。

其次，羅文嘉說，吳敦義不知道世界民主與台灣民主走過來的不容易，大家都很辛苦在保護民主。香港公民與年輕人長達幾個月以來，用熱血在街頭上不畏懼警察的追打逮捕，甚至莫名其妙的暗殺棄屍，只為了爭取基本的民主自由。