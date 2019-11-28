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國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

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影／賴神認證專業立委 賴：洪慈庸表現有目共睹

2019-11-28 11:19攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

民進黨副總統參選人賴清德陪同無黨籍立委參選人洪慈庸到台中潭子潭水亭參香，他在致詞時表示， 洪慈庸在立法院的表現有目共睹，是一名專業的委員，推動許許多多的法案，對社會都很有幫助，對地方的建設也是不遺餘力的爭取。

賴清德強調，第一名的立委，表現好的委員應該高票當選，他強調第一名的立法委員應該留在立法院，讓副市長留在市府幫助台中市長盧秀燕推動市政，這是一個兩全其美的方式。

賴清德指出，行政院長接受立法委員的質詢，立法委員表現是否夠專業，行政院長是非常清楚的，他願意向民眾見證，洪慈庸是一名專業的委員。

民進黨副總統參選人賴清德（中）陪同無黨籍立委參選人洪慈庸（左）到台中潭子潭水亭參...
民進黨副總統參選人賴清德（中）陪同無黨籍立委參選人洪慈庸（左）到台中潭子潭水亭參香時，與民眾一一握手致意。記者黃仲裕／攝影
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民進黨副總統參選人賴清德（中）陪同無黨籍立委參選人洪慈庸（左）到台中潭子潭水亭參...
民進黨副總統參選人賴清德（中）陪同無黨籍立委參選人洪慈庸（左）到台中潭子潭水亭參香時，與民眾一一握手致意。記者黃仲裕／攝影
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