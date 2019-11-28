故宮審預算夾帶廠商檢討報告 送立委時間不一大小眼

2019-11-28 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



國立故宮博物院上周夾帶標案廠商列席立院委員會，因違反規定，遭召委李麗芬要求提出檢討報告，但經詢其他教文會立委辦公室反應，並未收到相關報告，僅是聽說有人被懲處，確實沒有收到報告。李麗芬則拿出檢討報告表示，其實周一就收到了，沒收到的委員應該只是行政流程耽誤了。

故宮上周引發軒然大波，原來是故宮在立院教文委員會21日審查「109年度故宮文物藝術發展基金」預算時，夾帶標案廠商進入委員會，直到立委眼尖發現提出質疑，召委李麗芬也認為此事違反規定，當下要求廠商離開，並請故宮本周一提出檢討報告。

不過送檢討報告的時間到了，卻有委員反應，沒有收到故宮報告以及懲處公文，僅是先聽說有人遭到懲處，遲遲沒有拿到書面資料；李麗芬則說，上周就是裁示故宮送檢討報告到教文委員會，她的辦公室也在周一收到報告，周二則又收到故宮文創行銷處副處長王耀鋒申誡一次的懲處公文，確實有照程序來，相信其他委員還沒收到，只是行政流程耽誤了；但有國會資深幕僚質疑，過往這種有檢討報告，基於資訊公開應該是各個委員都要給，不解這種資訊隱蔽的作法。

而根據故宮檢討報告還原當日情形，原來21日被帶進教文委員會的廠商是時藝多媒體故宮專案楊姓總經理及員工，係因王耀鋒為了審預算時能夠即時提供資訊，因此在前一日逕行通知廠商到場，並未事先向上報告，導致處長以上層級的人均事先不知悉，也未通知教文委員會才衍伸風波。