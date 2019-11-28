反滲透法明可望逕付二讀 親民黨：政院也應提版本

2019-11-28 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北即時報導



民進黨立法院黨團力推「反滲透法」草案，立法院內政委員會今召開「反滲透法」公聽會。親民黨發言人于美人今受訪時表示，反滲透和保護國家安全是大家的共識，沒有人反對，但是修法程序和內容，是否該經過更審慎的討論？

于美人說，這次「反滲透法」並非由行政院提出版本，而是民進黨團的版本，這是有很大的gap，民進黨團提出修法，但後面執行是行政機關，親民黨希望至少能有政院版本提出後，兩邊綜合可執行性；她強調，很多立法必須考量到可執行性，還有反滲透法，是否有很多已經在做的部分，可以整體來考慮？

于美人表示，台灣在反滲透方面，是否已有現有法律可處理，親民黨期待可以好好協商，不是倉促立法，因為這樣的立法邏輯和精神殷鑑不遠，「一例一休」就是這樣，不是由行政院提出版本，到最後窒礙難行，他們希望解決問題，不是製造更多問題。

此外，宋楚瑜接受「鏡週刊」專訪時談到國民黨總統候選人韓國瑜，他意有所指地說，台灣政治的最大悲哀，就是大家都喜歡「哇！超世紀的明星」于美人今解釋，宋楚瑜在說專訪時，的確有講到「台灣政治的悲哀」，但並沒有把這些字句套用在韓國瑜身上，這是對他的誤解，大家不要斷章取義，希望這次選舉，大家能比較用乾淨的語言進行。