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國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

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前台灣省主席接義民廟董事長 林光華強調：移交透明化

2019-11-28 11:05聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新埔褒忠義民廟第5屆董事會日前完成改選，前台灣省主席、前義民廟董事長林光華，在新出爐的9名常務董事中，獲得29比1壓倒性勝利，成為新任義民廟董事會董事長。他今天上任，並召開新的董事會第一次的會議，林光華說，今天會清點義民廟的移交清冊，需要透明化的確認。

林光華指出，另一方面，義民廟的章程有缺失，會需要再做廣泛的討論，有具體文字以後來作為修正，這建立廟的簡章制度，可長可久，也不至於遭受任何人的把持，尤其對於後世子孫有的交代。其中，對廣大的客家信眾來說，這幾年整個義民廟蒙受很嚴重的缺失，我們很痛心全世界的客家人都關心這事情，我們也要讓客家的精神堡壘重建光明。

針對財團部分，林光華說，財產到現在聽說被掏空了，我們很痛心地要去檢討，也給社會一個交代，給老祖先、後世子孫一個交代。

有媒體訪問林光華，對於新竹縣一選區的選情看法，因為參選人林為洲也是林家子弟，而另一位周江杰是林拉過來的，會不會覺得「手心手背都是肉？」對此，林光華回應，每個人心中都有人情義理，幾十年的選舉，是廣大的鄉親給他支持，他很感恩。「林家幫我出錢出力、跑各鄉鎮、各角落，我能不感恩嗎？」對他來說，確實手心手背都是肉。

林光華說，周江杰這個人，他認為很優秀，當初他把周江杰從綠黨商量過來，由蔡英文總統親自簽名入黨，所以他對周有責任，也不能讓周孤單。

新埔褒忠義民廟第5屆董事會日前完成改選，前台灣省主席林光華成為新任義民廟董事會董...
新埔褒忠義民廟第5屆董事會日前完成改選，前台灣省主席林光華成為新任義民廟董事會董事長。記者郭政芬／攝影
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林光華今天上任，並召開新的董事會第一次的會議。記者郭政芬／攝影
林光華今天上任，並召開新的董事會第一次的會議。記者郭政芬／攝影
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林光華說，今天會清點義民廟的移交清冊，需要透明化的確認。記者郭政芬／攝影
林光華說，今天會清點義民廟的移交清冊，需要透明化的確認。記者郭政芬／攝影
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