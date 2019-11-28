川普簽了香港人權法案 賴清德：這是非常好的作為

2019-11-28 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



民進黨副總統參選人賴清德今天到台中市潭子區潭水亭參拜，針對美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」，賴清德表示，這是非常好的作為，香港人民爭取民主、自由、人權的決心，可以在整個抗爭中看得出來，也能從香港區議員的選舉中看到人民的意志與未來努力的方向，民主世界應該支持香港，跟香港人民站在一起。

賴清德說，美國的動作舉足輕重，除了國會、參眾兩院支持香港以外，川普也簽署了，代表行政部門也支持香港，對香港後續的發展是很好，也希望台灣民眾關心香港，支持香港人追求民主自由人權，「同時我們也應該做好守護自己的主權，維護我們的民主，跟民主自由國家站在一起，最重要的是這場選舉不能讓傾中的路線在台灣發生，一定要讓守護台灣的團隊高票當選。」

媒體詢問行政院長蘇貞昌因病毒感染導致顏面神經失調，外傳賴清德有幫忙配藥？賴清德表示，「蘇院長有他的醫生，因為我本身是醫生，過去也有治療顏面神經失調的經驗，所以提供一些經驗給他，同時也帶了營養品給他，並非外界所誤解的開藥給他吃。」

怎麼看王立強疑似共諜案的調查？賴清德說，他到底是共諜還是詐欺犯，不用聽一面之詞，也不用立即採取態度，不妨等澳洲、美國等友邦做進一步的情報分析，把證據公布出來，他相信國人與國際社會就會看得很清楚。