高市發包的工程中央急來開工 李四川：不知中央急什麼

2019-11-28 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



位在高雄市的橋頭科學園區友情路拓寬工程因高雄市政府工務局發包，高雄市政府原定等議會大會結束之後再來辦理開工典禮，但是內政部營建署今天就舉行開工典禮，高雄市副市長李四川忍不住問「不知營建署在急什麼」。

李四川說，友情路是橋科的聯外道路，由高雄市政府工務局發包，他辦理營建工程30多年，從來沒有遇過地方政府發包的工程，中央逕自辦開工典禮的。

民進黨籍高雄市議員簡煥宗今天在議會質詢時問到橋科友情路拓寬工程開工典禮，市府派那位官員去參加？李四川直言這段內政部營建署急著舉辦開工典禮的事情。

李四川表示，今天下午由內政部營建署舉辦橋頭科學園區友情路拓寬工程動土典禮，這是橋科的聯外道路，是由高市府工務局發包，高市和營建署協調，希望等議會總質詢、預算審查結束後，工務局也有時間做施工前的準備工作，到明年元月再來舉辦開工典禮。

「不知營建署在急什麼！」李四川說，結果營建署自行發文今天舉辦開工典禮，他辦理營建工程30幾年來，從來沒有遇過地方政府發包的工程，中央來辦開工 典禮的。