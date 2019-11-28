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國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

綠強推反滲透法 藍：政治詐騙伎倆再現

2019-11-28 10:35聯合報 記者張文馨／台北即時報導

民進黨立法院黨團拋出「反滲透法」草案，且打算在明天提出逕付二讀，加速審查。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天舉行記者會，質疑行政院沒版本，逕付二讀是破壞程序正義，且新法無人權保障條款；民進黨此時強推，無異重蹈「一例一休」倉促修法造成的災難。

國民黨立委王育敏表示，民進黨一系列修法都是打假球、都是政治操作。2017年3月9日，民進黨主政下的法務部調查局以保密防諜為由，草擬「保防工作法」草案，遭批「人二復辟」，最後行政院退回法務部的提案。

王育敏說，在行政院退回法務部提案之後，民進黨立委陳明文等人就曾在同年3月13日舉行記者會表示，要推動「反滲透法」。如今中共代理人法胎死腹中，台商大反彈，民進黨團大會決議暫緩推動中共代理人修法，又再度把反滲透法拿來討論，凸顯民進黨騙騙騙的本質。

王育敏表示，民進黨團在2017年曾提出反滲透法的4項重點，包括強化兩岸反情報工作效率，考量人權保障避免侵害基本人權，要建立國會監督機制，確保權責相符避免行政機關擴權。

王育敏說，民進黨當初的版本，至少還考量人權保障和國會監督，現在的版本，看不到人權保障和國會監督機制，還變本加厲要逕付二讀，在一個月內快速通過。今天在內政委員會開公聽會，只是試圖漂白，實際上只是把國安當作政治炒作的工具，這是以國安之名行政治詐騙之實，她反對民進黨的政治操作。

民進黨人權王育敏

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